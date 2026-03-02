Precio del dólar en Venezuela HOY 2 de marzo: Banco Central reporta un nuevo aumento

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié sobre cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

Le puede interesar: Así se cotiza el dólar en Colombia para HOY 2 de marzo de 2026: Leve alza en inicio de semana

¿En cuanto se cotiza el dólar en Venezuela para HOY lunes 2 de marzo de 2026?

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante el lunes 2 de marzo el dólar se cotizará en 419,98730000 bolívares (VES).

Esta cotización representa una nueva alza con respecto al precio que se manejó en el cierre de la semana anterior, viernes 27 de febrero cuando el precio se situó en los 417,35790000 bolívares (VES).

El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

También le puede interesar: Jaguar liberado por la CAR ha recorrido más de 590 km en libertad: está cerca a Venezuela

Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy viernes 27 de febrero

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estas también experimentaron variaciones en la cotización de este lunes 2 de marzo en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 495,60601336 bolívares.

: 495,60601336 bolívares. Yuan chino : 61,24585119 bolívares.

: 61,24585119 bolívares. Lira turca : 9,55417723 bolívares.

: 9,55417723 bolívares. Rublo ruso: 5,44095478 bolívares.

Si bien todas las divisas tuvieron variaciones en sus cotizaciones, el euro para el día de hoy fue la moneda que tuvo un alza importante en el inicio de la primera semana de marzo.

Puede leer: El gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado en Venezuela

Lea aquí: María Corina Machado anuncia su regreso a Venezuela “en pocas semanas”

¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este lunes 2 de marzo?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este viernes 2 de marzo. Estos son:

Banco Nacional de Crédito : 433,9743 para compra - 438,7360 para venta

: 433,9743 para compra - 438,7360 para venta Banesco : 450,2563 para compra - 428,4962 para venta

: 450,2563 para compra - 428,4962 para venta N58 Banco Digital : 416,3944 para compra - 417,0161 para venta

: 416,3944 para compra - 417,0161 para venta Banco Provincial : 440,7969 para compra - 498,3436 para venta

: 440,7969 para compra - 498,3436 para venta Banco Exterior : 420,3870 para compra - 423, 0623 para venta

: 420,3870 para compra - 423, 0623 para venta Otras Instituciones: 481,0034 para compra - 475,9522 para venta

También puede leer: ¿Por qué el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer? Origen y cómo celebrarlo

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: