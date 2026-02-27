Precio del dólar en Venezuela para HOY 27 de febrero: Cierra la semana con aumentos

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié sobre cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

Así se cotiza el dólar en Venezuela para HOY viernes 27 de febrero de 2026

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante el viernes 27 de febrero el dólar se cotizará en 417,35790000 bolívares (VES).

Esta cotización representa una nueva alza con respecto al precio que se manejó el día de ayer, jueves 26 de febrero cuando el precio se situó en los 414,04550000 bolívares (VES).

El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy viernes 27 de febrero

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estas también experimentaron variaciones en la cotización de este viernes 27 de febrero en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 493,11253242 bolívares.

: 493,11253242 bolívares. Yuan chino : 61,01545276 bolívares.

: 61,01545276 bolívares. Lira turca : 9,51143355 bolívares.

: 9,51143355 bolívares. Rublo ruso: 5,41948640 bolívares.

Si bien todas las divisas tuvieron variaciones en sus cotizaciones, el euro y el yuan chino por tercer día consecutivo fueron las monedas que tuvieron un alza importante en la correlación del día de ayer.

¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este viernes 27 de febrero?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este viernes 27 de febrero. Estos son:

Banesco : 443,0133 para compra - 486,5923 para venta

: 443,0133 para compra - 486,5923 para venta Banco Provincial : 427,1360 para compra - 514,8526 para venta

: 427,1360 para compra - 514,8526 para venta Bancamiga : 415,4693 para compra - 427,3099 para venta

: 415,4693 para compra - 427,3099 para venta Banco Nacional de Crédito : 424,7027 para compra - 442,8936 para venta

: 424,7027 para compra - 442,8936 para venta Banco Exterior : 415,9550 para compra - para venta

: 415,9550 para compra - para venta Otras Instituciones: 444,3842 para compra - 461,9817 para venta

Según la publicación diaria del banco central de Venezuela, para el día de hoy no hay precio de venta en la tasa de intercambio del Banco Exterior.

