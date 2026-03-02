Jaguar liberado por la CAR ha recorrido más de 590 km en libertad: está cerca a Venezuela

Un total de 592 kilómetros recorridos y 51.000 hectáreas exploradas son algunos de los resultados que ha dejado el monitoreo satelital al jaguar liberado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, lo que evidencia una buena adaptación a la vida silvestre.

Desde su liberación, que se llevó a cabo el 18 de octubre de 2025, y hasta la fecha, la CAR ha realizado seguimiento constante durante 109 días, período en el cual se han recibido 364 registros de ubicaciones georreferenciadas, con localizaciones GPS en promedio cada 7 horas y transmisiones cada 45 horas.

“Los datos obtenidos muestran que el jaguar presenta un comportamiento exploratorio propio de su proceso de establecimiento territorial. De acuerdo con las coordenadas más recientes, el ejemplar se ha desplazado hacia zonas cercanas a la frontera con Venezuela”, dijo Alfred Ballesteros, director de la CAR.

Adicionalmente, cámaras trampa instaladas en el Resguardo de los Felinos registraron al jaguar el día de su liberación, y su presencia en campo fue confirmada posteriormente mediante huellas coincidentes con los datos del collar satelital.