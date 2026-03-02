Partido En Marcha y Alianza Verde anuncian abstención en consultas presidenciales del 8 de marzo

La coalición conformada por el Partido En Marcha y la Alianza Verde anunció que se abstendrá de participar en las consultas presidenciales programadas para el próximo 8 de marzo.

A través de un comunicado conjunto, ambas organizaciones políticas informaron que sus directivas decidieron no votar por ninguno de los candidatos que harán parte de esta jornada electoral, argumentando la necesidad de mantener independencia frente a las actuales dinámicas políticas.

El candidato presidencial Juan Fernando Cristo explicó que la decisión responde a una estrategia orientada a fortalecer el debate democrático y construir una alternativa política de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Por su parte, la Alianza Verde aclaró que hasta el momento no ha adoptado una postura unificada frente a las candidaturas presidenciales y que tampoco tiene inscrita oficialmente ninguna precandidatura a la Presidencia de la República.