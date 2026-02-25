Haber participado en el gobierno no hipoteca mi opinión para hacer críticas: Mauricio Lizcano

De cara a las elecciones presidenciales que cada vez están más cerca en Colombia, diferentes candidatos alistan sus propuestas para subir cada vez más en las intenciones de voto de los ciudadanos.

Uno de ellos es Mauricio Lizcano quien en conversación con Julio Sánchez Cristo en el programa 6AM W habló de sus propuestas y por qué quiere ser presidente de Colombia.

¿En qué estado está Colombia hoy?

El candidato presidencial dijo que hoy el estado de Colombia es un estado de incertidumbre, de ansiedad debido a la cercanía de las elecciones presidenciales, “yo estoy convencido que la polarización se volvió un negocio de los extremos, y yo de verdad quiero ponerle fin a esa industria, es decir, nos quieren vender en el Estado de la nación que solo hay dos opciones y que Colombia ya está condenada a la derecha o a la izquierda y que la gente no está votando por el que quiere si no por el que no quiere que gane”.

Colombia tiene problemas graves como la salud de los ciudadanos que se están muriendo en los hospitales, no les están entregando las medicinas, otro problema es la seguridad, la extorsión está enormemente disparada y para finalizar la economía.

¿Por qué quiere ser presidente?

Mauricio Lizcano aclaró que pese a haber hecho parte del Gobierno de Gustavo Petro eso no hipoteca su opinión de hacer las respectivas críticas a lo que está pasando en la actualidad en el país.

“Hoy en día la campaña presidencial no ha arrancado y se ha evidenciado que en muchos casos se ha definido de la mitad de marzo hacia adelante y yo espero que en ese punto esto no sea un reality de quién insulta más, que sea donde el colombiano, con el corazón, tome la decisión correcta”, aseguró.

Afirmó que tiene las condiciones, liderazgo y sobre todo las propuestas para sacar al país adelante: “Estoy convencido que en tres meses se puede remontar una campaña presidencial y ganar”.

Dijo que quiere ser presidente para transformar a Colombia y cambiar la conversación de lo que está sucediendo en el país.

