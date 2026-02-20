Presidente de la Cámara, Julián López, adhiere a campaña de Juan Fernando Cristo

El exministro y candidato presidencial Juan Fernando Cristo recibirá en las próximas horas el apoyo del presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, según pudo confirmar 6AM W.

El congresista, quien hace parte del Partido de La U, es hijo del exalcalde de Palmira y exsenador José Ritter López y uno de los más firmes contradictores de la actual gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, por lo cual recogerá a sectores que han sido críticos de la baronesa electoral.

Julián López consiguió en las pasadas elecciones legislativas 52.864 votos y, en medio de su pelea con Dilian Francisca Toro, se quedó sin aval para buscar la reelección, por lo cual alista su candidatura a la Gobernación de ese departamento para las elecciones regionales del 2027.

Cristo es candidato presidencial con aval de En Marcha e irá directamente a la primera vuelta tras declinar a su participación en la consulta del Frente por la Vida.

