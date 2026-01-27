Fenalco Antioquia advierte impacto de la crisis financiera del sistema de salud en usuarios

Antioquia

Fenalco Antioquia alertó sobre el deterioro progresivo del sistema de salud en el departamento, una situación que, según el gremio, ya no solo compromete la estabilidad financiera de hospitales y clínicas, sino que se traduce en barreras reales de acceso para los usuarios del sistema.

El gremio explicó que el problema va más allá del monto de las deudas acumuladas por las EPS con la red hospitalaria y farmacéutica, y responde a fallas estructurales en el modelo de financiación, particularmente en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), mecanismo que no estaría cubriendo los costos reales de la atención en salud.

Esta situación ha debilitado la capacidad operativa de prestadores públicos y privados, obligando a la suspensión de servicios no urgentes y a la restricción de atención para afiliados de algunas EPS.

Fenalco Antioquia manifestó su respaldo a los afiliados del sector salud y medicamentos que hacen parte del gremio, entre ellos hospitales, clínicas y gestores farmacéuticos, quienes enfrentan dificultades para garantizar la compra, distribución y entrega oportuna de medicamentos, así como la continuidad de tratamientos médicos.

El gremio también expresó su solidaridad con los usuarios, señalando que la crisis se refleja en retrasos en citas especializadas, procedimientos quirúrgicos, entrega de medicamentos y seguimiento de enfermedades crónicas, lo que incrementa el riesgo para la salud y la vida de los pacientes.

Finalmente, Fenalco reiteró el llamado a las autoridades nacionales y departamentales, a las EPS y a los organismos de control, para que se adopten medidas inmediatas que permitan restablecer la liquidez del sistema, garantizar el flujo oportuno de recursos y evitar un mayor deterioro del derecho fundamental a la salud en Antioquia.