La UPB inauguró una Clínica de Simulación en Medellín

Medellín

La Universidad Pontificia Bolivariana inauguró su nueva Clínica de Simulación en la ciudad de Medellín, que busca fortalecer la formación de los profesionales de la salud, con procesos de innovación, aprendizaje desde la experiencia y con una formación práctica para los nuevos profesionales de la salud.

Marco Antonio González Agudelo, decano de la Escuela de Ciencias de la Salud de la UPB, explicó que “la simulación nos permite formar profesionales que aprenden desde la experiencia, que se equivocan de manera segura y reflexionan para mejorar, siempre con la vida y la dignidad humana en el centro del proceso formativo”.

¿Qué objetivo tiene esta nueva Clínica de Simulación?

Para la UPB, la simulación permite que las personas que se forman para enfrentar los nuevos desafíos clínicos en entornos controlados y seguros fortalezcan el desarrollo del criterio profesional, la ética y la responsabilidad.

Desde esta institución indicaron que “este nuevo escenario formativo articula la teoría con la práctica clínica y la toma de decisiones, a través de ambientes que recrean situaciones reales en áreas como urgencias, quirófano y laparoscopia”.

¿Qué programas se formarán en este nuevo espacio?

En este nuevo espacio de formación asistirán estudiantes de Medicina, Enfermería, Psicología y Trabajo Social, como una nueva apuesta pedagógica y humana, donde abordarán los diversos escenarios clínicos a los que se puede enfrentar la vida profesional.

Allí se fortalecerán las habilidades técnicas, el trabajo en equipo, la comunicación y atención centrada en las personas, gracias a las posibilidades que ofrece el entorno de esta nueva clínica de formación.

¿Un espacio cargado de simuladores?

Esta nueva clínica tiene simuladores de alta fidelidad para la formación de los estudiantes en el manejo de las diferentes circunstancias que pueden ocurrir en todas las etapas del ciclo vital, enfocados en la seguridad y salud del paciente.

Las competencias clínicas y humanas se logran formar con estas soluciones tecnológicas avanzadas como cámaras y protocolos especializados, que permiten la captura de imágenes en alta definición desde múltiples ángulos y en tiempo real, sin interferir en el desarrollo de las prácticas.

Estas nuevas herramientas tecnológicas “facilitan la observación, evaluación objetiva del desempeño clínico, el análisis del trabajo colaborativo y el fortalecimiento del aprendizaje reflexivo”, explicaron desde la UPB.

Estándares internacionales para la formación

La formación por medio de la simulación y los nuevos equipos está alineada con estándares internacionales y se busca ser referente académico.

Marco Antonio González Agudelo, decano de la Escuela de Ciencias de la Salud de la UPB, agregó que “con la Clínica de Simulación no solo inauguramos un espacio físico, sino una nueva etapa para la investigación educativa y clínica, la simulación virtual e inmersiva y la formación de profesionales críticos, competentes y profundamente humanos”.

Por su parte, Mateo Zuluaga, docente de la Facultad de Medicina de la UPB, dijo que “este espacio es un verdadero puente entre el aula y la vida real. Cada sala ha sido diseñada para que el estudiante evalúe, decida, actúe y reflexione antes de enfrentarse a pacientes reales, acortando la brecha histórica entre el saber y el saber hacer”.