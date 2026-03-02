Mundial 2026: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi buscan una despedida por todo lo alto / Getty Images

Dos leyendas del fútbol mundial están ad-portas de disputar la que sería su última Copa del Mundo. Cristiano Ronaldo con Portugal y Lionel Messi con Argentina están a solamente 100 días de disputar un campeonato único, marcado por los récords y la posibilidad de hacer historia.

De entrada, ambos llegarán al certamen como los únicos jugadores en haber disputado seis mundiales. El recorrido de ambos inició en Alemania 2006 y, salvo un hecho sin precedentes, concluirá 20 años después en Estados Unidos, México y Canadá. Historia pura.

Ahora bien, en su llamado ‘Last Dance’, las dos figuras internacionales afrontarán contextos totalmente diferentes, aunque con un objetivo un común: levantar el trofeo el próximo 19 de julio.

Cristiano, figura de la Liga Saudí con Al-Nassr, llega con la ilusión de conquistar su primer Mundial de Fútbol. En 2006 estuvo muy cerca, cuando Portugal terminó siendo cuarta, y ahora busca el milagro de la mano de un seleccionado repleto de estrellas, siendo esta quizás la mejor camada de su historia.

Los lusos llegan como favoritos, recordando que tienen una nómina de ensueño y además vienen de ser campeones de la Liga de Naciones. La ilusión es absoluta.

Del otro lado de la vereda, Messi llega como estrella de la MLS con Inter Miami y como vigente campeón de la Copa, luego de haber tocado el cielo en Qatar 2022. El rosarino por fin pudo romper la maldición de la Albiceleste y lideró el camino que terminó con la inolvidable consagración ante la Francia de Kylian Mbappé. El objetivo ahora pasa por ser bicampeón mundialista, algo que solo han logrado Brasil e Italia.

Los sudamericanos parten también como favoritos, teniendo en cuenta el brillante proceso que adelantan bajo la dirección de Lionel Scaloni y el reciente título de Copa América.

