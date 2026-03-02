Montería contaría con una segunda retroexcavadora anfibia para superar la crisis por inundaciones

Montería contaría con una segunda retroexcavadora anfibia para superar la crisis por las inundaciones. Foto: Oficina para la Gestión del Riesgo del Huila (referencia).

Montería

El alcalde de la ciudad de Montería, Hugo Kerguelén, confirmó la llegada de una nueva retroexcavadora anfibia para reforzar los trabajos que buscan retomar la normalidad en los sectores impactados por las inundaciones en el occidente de la capital de Córdoba.

Los puntos que aún registran afectación por represamiento de agua son Níspero, Dorado, El Poblado y Vallejo.

Más información Este es el municipio donde se celebra el Festival del Pipón en Colombia

“Estamos trabajando de manera constante para que barrios como El Dorado se recuperen lo más pronto posible; en la medida en que el agua baja, vamos realizando las intervenciones necesarias para rehabilitar los sectores. Es un trabajo en el que no hemos parado ni un instante. Pedir paciencia es complejo, pero quiero que sepan todas las familias que aún no han podido retornar a sus casas en condiciones óptimas de salubridad que estamos trabajando con todas las capacidades disponibles para recuperar y limpiar los sectores que aún están pendientes”, expresó el mandatario municipal.

Asimismo, insistió en que “todo lo que tengamos que hacer para recuperar los barrios y garantizar la salubridad, lo vamos a hacer”.

La maquinaria que fue alquilada por la administración municipal también tiene como objetivo despejar las rutas que aún continúan obstaculizadas por la cantidad de residuos sólidos que hoy impiden la libre movilidad por los sectores antes mencionados.

Cabe recordar que, esta maquinaria permite la realización de trabajos en terrenos secos e inundados.

“El objetivo es mejorar las condiciones de salubridad y bienestar de sus habitantes. Por esta razón, la administración incrementó el número de equipos para el bombeo de aguas, maquinaria que ha sido trasladada desde otras ciudades de Colombia para agilizar las labores de drenaje en los sectores que aún permanecen inundados”, puntualizó la administración municipal.

Sobre la llegada de la primera retroexcavadora anfibia, las autoridades indicaron que “empezó a operar desde el jueves 26 de febrero, también permitió derribar las obstrucciones que impedían el flujo del agua, una labor que fue supervisada directamente por el alcalde, Hugo Kerguelén García, y la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS)”.