Este es el municipio donde se celebra el Festival del Pipón en Colombia

Montería

Un curioso evento ha captado la atención de propios y visitantes en el departamento de Córdoba, donde recientemente se celebró la segunda versión del Festival del Pipón, una actividad que, según los organizadores, busca levantar la autoestima de quienes se sienten con exceso de medidas.

El municipio donde nació este evento es Moñitos, zona costera del departamento, aquí también se celebra el Festival de la Panocha de Coco.

Más información Así fueron reubicados los puestos de votación por inundaciones en cinco municipios de Córdoba

“Lo que buscamos es elevar la autoestima de quienes estamos pasaditos de peso, digo estamos porque también tengo mi barriguita pechichona. La idea surgió de un grupo de amigos, con la finalidad de reírnos y fortalecer los lazos de amistad en la vereda El Porvenir del corregimiento de Bahía Rada”, explicó a Caracol Radio Leiberth Blanquiceth, quien hace parte de la organización del festival.

De acuerdo con lo informado, en esta versión participaron 10 hombres de varias veredas del municipio de Moñitos. Cada zona envió la “barriga más prominente” de su comunidad.

“Marcos Castro fue el ganador, es de la zona Bajo Blanco. La medida de la barriga fue de 155 centímetros de ancho y de arriba hacia abajo fue de un metro. Nosotros tratamos de hacer el festival para esta época porque no es temporada de lluvias”, expresó.

El ganador del concurso obtuvo un premio económico de $200.000 mil y una botella de licor.