Mi defendido no se percató que era un accidente en autopistas del café y siguió la marcha: abogado

Armenia

El abogado del conductor que se fugó del accidente de tránsito donde murieron dos personas en autopistas del café, aseguró que su defendido no tuvo la intención de huir porque no se percató del accidente de tránsito

Cabe recordar que el conductor de 67 años de edad se presentó en la fiscalía en Armenia, luego de varios días del accidente de tránsito que cobró la vida de la joven Nicole Vargas de 19 años de edad y de William Andrés Paipa de 40 años.

El abogado del conductor Sebastian Henao explicó que contó el conductor del hecho “Él cuando se da el hecho, como es un hombre mayor, él mira para atrás, ve que los vehículos siguen y todo, entonces le parece muy extraño, él piensa que el golpe que él advierte en su parabrisas pues era de pronto una situación extraña, había caído algo encima, pero nunca lo asoció a un accidente de tránsito porque él no advirtió lo que sucedió”

Y añade “Entonces él decide seguir su marcha porque él siempre fue enfático y dijo que, si él se hubiera percatado de esa situación, él lo primero que hace es llamar a la policía, llamar organismos de socorro o algo así. Él en ningún momento él dice, “Es más, si se pudieran fijar.” Mi marcha siempre fue pues digamos normal, claro, asustado por ver su panorámico dañado.

Él ya advierte las situaciones cuando llega a su casa, entonces él se baja, mira el carro y ahí sí ve que el carro en la parte de adelante está dañado, pero queda y sigue con la incógnita de qué era lo que había sucedido.

Después es informado que hubo un accidente en que afectaba pues la comunidad circasiana. Y él revisa, él no tiene redes, es un hombre mayor, entonces después le cuentan y él asocia el tema.

Él en ese momento dice, “Yo quiero precisamente presentarme, pero debo tener las garantías de todo proceso. En ese momento pues busca la asesoría después del hecho para poder pues presentarse como lo viene haciendo y como lo tendrá que seguir haciendo a lo largo del proceso”

Se presentó ante la Fiscalía

El abogado agregó “En este caso, pues lo que se espera precisamente como clama tanto la parte que defiendo como con las mismas víctimas que haya justicia, justicia es llegar a la verdad real del asunto, verdad que es corroborable precisamente a la tesis que tenemos como defensa, esperamos las experticias técnicas que tenga el ente investigador y también pues la defensa revisará en acompañamiento con las víctimas y la fiscalía

la situación como se dio, que es lamentable, como lo hemos dicho siempre, para tres familias, para la familia de las víctimas fatales y para la familia de mi representado, teniendo en cuenta que son cosas propias de la existencia que nadie ha planeado y que se dan por circunstancias ajenas a la voluntad de quienes intervienen en esos hechos lamentables.

En este momento ya entonces pues será en la fiscalía general de la Nación quien pueda corroborar precisamente todas las situaciones presentadas y siempre esta defensa lo que hará es ir precisamente acompañando toda esta situación desde el debido proceso y el respeto por la dignidad, de todas las personas que intervenimos en este proceso.