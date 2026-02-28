¿Por qué delitos podrían acusar a presunto responsable de accidente en autopistas del café, Quindío?

Armenia

Por el delito de homicidio agravado culposo será acusado el conductor que habría provocado el accidente de tránsito en autopistas del café donde murieron dos personas entre ellos una exparticipante del reality la voz kids, el conductor se presentó ante la fiscalía luego de haber huido del lugar

En Caracol Radio Armenia hablamos con Jefferson Posada, abogado apoderado de la familia de Nicole Vargas la joven cantante, artista de 19 años de edad que murió luego de ser atropellada por un carro en autopistas del café en la vía Armenia Pereira.

Sobre la presentación del conductor del vehículo

Abogado: desde que nosotros tuvimos conocimiento de la presentación de una persona que posiblemente fue el autor o partícipe de la conducta delictiva de homicidio agravado en concurso, este homicidio se debe resaltar que es un homicidio agravado culposo y que en el sentir de nosotros de las víctimas pueden existir otras conductas delictivas tales como la omisión de socorro y el ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales de prueba.

¿Que busca la familia de Nicole?

Abogado: Frente a lo que la familia la busca, es claro y contundente el mensaje, es verdad y justicia. Esos son los dos pilares fundamentales que nosotros en este momento tenemos y que le exigimos a todas las autoridades, también resaltando ese trabajo brillante que ha hecho el fiscal 12 excepcional, al igual el acompañamiento que ha hecho la policía judicial y el comandante de departamento de policía Quindío y al igual el gobernador del Quindío.

Hubo plantón en la sede de la Fiscalía en Armenia

Abogado: esa manifestación que se hizo de manera pública y pacífica que lo realiza la familia de manera respetuosa, sin tirar una piedra, sin decir una mala palabra, es ese sentir de ellos, de que escuchen las víctimas, de que tengan ese acceso y se garantice ese acceso efectivo a la administración de justicia.

Nosotros sabemos que en este momento la fiscalía con el equipo de investigadores está trabajando a pasos agigantados, recolectando elementos materiales de prueba, recolectando videos, pero el llamado es hoy a las autoridades que hagan ese ejercicio juicioso, que se garanticen todos los derechos a la persona que va a ser procesada o que va a ser vinculado a un proceso, pero también un llamado enérgico,

¿Para qué?

Para que una vez se adopten esas esas decisiones de manera rápida se convoquen a la audiencia de formulación de imputación de cargos y eso sí, a la solicitud de imposición de medidas de aseguramiento.

¿Tiene buen material probatorio frente a este hecho?

Claro que sí, el fiscal y su equipo de trabajo son muy juiciosos y acuciosos. Son investigadores que tienen mucha experiencia en este tipo de casos. Ellos están recolectando toda la información y yo sé que cuando se adopten todas las decisiones que en derecho correspondan, vamos a ir a esas audiencias de formulación de imputación de cargos para vincular a esta persona un proceso penal y una solicitud de imposición de medidas de aseguramiento para garantizar de que efectivamente esta persona se presente a todas las diferentes audiencias y todo lo que sigue en el proceso penal.

¿Habría un segundo carro involucrado?

Abogado: lo que pasa es que hay unas imágenes que se tienen y que se ilustran es que con la colisión uno de los cuerpos cambia al otro carril y es colisionado al parecer por otro vehículo, pero esos hechos son materia de investigación, no los podemos afirmar en este momento y tampoco los podemos negar.

Llamado

El llamado a todas las personas a todos los conductores, es que también nosotros todos somos peatones, a la prudencia, al respeto por las normas de tránsito, y lógicamente acá nosotros no estamos hablando de responsabilidad, la responsabilidad se ha de debatir ya sea en un juicio público, oral y contradictorio o si la persona decide asumir de manera primaria una responsabilidad penal a través de vía preacuerdo o en la formulación de imputación que se allane a los cargos.

Por eso le digo y se lo explico, el pilar fundamental de la familia y el suscrito apoderado de víctimas es verdad y justicia. Temas de responsabilidad, ya sea un juez de la República que a través de los diferentes elementos materiales de prueba y por la solicitud de la fiscalía, lógicamente coadyuvada por el suscrito defensor, se logrará que emita una sentencia de carácter condenatorio.

¿Qué sigue en el proceso?

Abogado: hasta el momento lo que nosotros tenemos es que el señor hizo presencia, ya fue identificado por parte de las autoridades. Creo que el señor rindió interrogatorio y la entrega del vehículo a las autoridades. Esto está en cadena de custodia.

El fiscal con todos los elementos materiales de prueba que le han recolectado los diferentes informes, él entrará a hacer la calificación jurídica del caso. ¿Para qué? Para poder adoptar estas decisiones.

De manera posterior se cita a través del centro de servicios para llevar a cabo las diferentes audiencias preliminares concentradas que esto es, vuelvo y le digo, audiencia de formulación de imputación de cargos y la audiencia lógicamente de solicitud de imposición de medida de aseguramiento.