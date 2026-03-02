Lunes 2 de marzo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

En la tarde del domingo 1 de marzo se presentó un fuerte vendaval que azotó principalmente la zona norte del Quindío, Salento, Circasia y en una parte de Armenia reportan afectaciones.

En la vía principal de Salento se reporta la caída de un gigantesco árbol, al igual que algunos árboles y ramas caído en un sector del norte y occidente de Armenia. Noticia en desarrollo.

En Caracol Radio Armenia hablamos con David Echeverry coordinador de la Oficina de Gestión de Riesgo de Salento que entregó el balance preliminar “el reporte hasta el momento son ocho viviendas desentechadas que ya se realizó entrega de humanitaria por parte de la Administración Municipal y la oficina de gestión del riesgo.

En la vía principal con caída de dos árboles sobre la vía, a través del cuerpo de bomberos voluntarios se hizo el despeje y evacuación pues de los vehículos que estaban allí represados, dos árboles que caen sobre dos viviendas, sin afectaciones pues a personas.

Se hizo también la respectiva intervención en la vereda El Agrado una de las quebradas que tributan ahí al río Quindío, presentó una avenida torrencial generando pues afectación sobre la vía y una vivienda. En este momento todavía se está interviniendo en la zona. Ese es como el balance preliminar.

El fenómeno natural también afectó, aunque no con tanta fuerza y afectación a municipios como Circasia y Armenia.

Por el delito de homicidio agravado culposo será acusado el conductor que habría provocado el accidente de tránsito en autopistas del café donde murieron dos personas entre ellos una exparticipante del reality la voz kids, el conductor se presentó ante la fiscalía luego de haber huido del lugar

En Caracol Radio Armenia hablamos con Jefferson Posada, abogado apoderado de la familia de Nicle Vargas la joven cantante, artista de 19 años de edad que murió luego de ser atropellada por un carro en autopistas del café en la vía Armenia Pereira.

Abogado: desde que nosotros tuvimos conocimiento de la presentación de una persona que posiblemente fue el autor o partícipe de la conducta delictiva de homicidio agravado en concurso, este homicidio se debe resaltar que es un homicidio agravado culposo y que en el sentir de nosotros de las víctimas pueden existir otras conductas delictivas tales como la omisión de socorro y el ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales de prueba.

Frente a lo que la familia la busca, es claro y contundente el mensaje, es verdad y justicia. Esos son los dos pilares fundamentales que nosotros en este momento tenemos y que le exigimos a todas las autoridades, también resaltando ese trabajo brillante que ha hecho el fiscal 12 excepcional, al igual el acompañamiento que ha hecho la policía judicial y el comandante de departamento de policía Quindío y al igual el gobernador del Quindío.

Abogado: esa manifestación que se hizo de manera pública y pacífica que lo realiza la familia de manera respetuosa, sin tirar una piedra, sin decir una mala palabra, es ese sentir de ellos, de que escuchen las víctimas, de que tengan ese acceso y se garantice ese acceso efectivo a la administración de justicia.

Nosotros sabemos que en este momento la fiscalía con el equipo de investigadores está trabajando a pasos agigantados, recolectando elementos materiales de prueba, recolectando videos, pero el llamado es hoy a las autoridades que hagan ese ejercicio juicioso, que se garanticen todos los derechos a la persona que va a ser procesada o que va a ser vinculado a un proceso, pero también un llamado enérgico,

¿Habría un segundo carro involucrado? Abogado: lo que pasa es que hay unas imágenes que se tienen y que se ilustran es que con la colisión uno de los cuerpos cambia al otro carril y es colisionado al parecer por otro vehículo, pero esos hechos son materia de investigación, no los podemos afirmar en este momento y tampoco los podemos negar.

El abogado del conductor que se fugó del accidente de tránsito donde murieron dos personas en autopistas del café, aseguro que su defendido no tuvo la intención de huir porque no se percató del accidente de tránsito

Cabe recordar que el conductor de 67 años de edad se presentó en la fiscalía en Armenia, luego de varios días del accidente de tránsito que cobró la vida de la joven Nicole Vargas de 19 años de edad y de William Andrés Paipa de 40 años, el abogado del conductor Sebastian Henao explicó que contó el conductor del hecho

Y agregó “Él cuando se da el hecho, como es un hombre mayor, él para, mira para atrás, no ve pues ve que los vehículos siguen y todo, entonces le parece muy extraño, él piensa que el que el golpe que él advierte en su parabrisas pues era de pronto una situación extraña, había caído algo encima, pero nunca lo asoció a un accidente de tránsito porque él no advirtió lo que sucedió”

Y añade “Entonces él decide seguir su marcha porque él siempre fue enfático y dijo que, si él se hubiera percatado de esa situación, él lo primero que hace es pues llamar a la policía, llamar organismos de socorro o algo así. Él en ningún momento él dice, “Es más, si se pudieran fijar.” Mi marcha siempre fue pues digamos normal, claro, asustado por ver su panorámico dañado.

Él ya advierte las situaciones cuando llega a su casa, entonces él se baja, mira el carro y ahí sí ve que el carro en la parte de adelante está dañado, pero queda y sigue con la incógnita de qué era lo que había sucedido. Después es informado que hubo un accidente en que afectaba pues la comunidad circasiana. Y al él pues revisa, él no tiene redes, es un hombre mayor, entonces después le cuentan y él asocia el tema.

Él pues en ese momento dice, “Yo quiero precisamente presentarme.” Pero pues debo tener las garantías de todo proceso. En ese momento pues busca la asesoría después del hecho para poder pues presentarse como lo viene haciendo y como lo tendrá que seguir haciendo a lo largo del proceso”

No paran los homicidios en Armenia, el fin de semana un hombre fue asesinado con arma cortopunzante, el presunto agresor fue capturado por la Policía

La Policía Quindío capturó en flagrancia de un hombre de 29 años de edad por el delito de homicidio en la capital quindiana.

El hecho dio lugar cuando la ciudadanía informa que sobre calle 17 con carrera 12 se encuentra un hombre lesionado con arma cortopunzante, quien no tiene documentación, el cual es traslado a centro asistencial, los policiales en el comienzan a recolectar información donde personas del lugar dan a conocer las características del agresor.

Por eso iniciaron el “Plan Candando” y se comienza la búsqueda de esta persona, siendo localizado en la carrera 20 con calle 13 en el sector de La Che, quien al momento de practicarle el registro a persona se le halla en su poder el arma cortopunzante con la que agredió al ciudadano que por la gravedad de las lesiones fallece en centro hospitalario.

Es de anotar que este hombre presenta anotación en el Sistema Penal Oral Acusatorio por el delito de homicidio en el año 2016.

La Policía Quindío en coordinación con la Fiscalía 9 seccional de Armenia, capturaron a tres personas de 27, 54 y 55 años de edad por el delito de homicidio.

Esta acción operativa se llevó a cabo en el barrio Vocacional, hasta donde llegaron los investigadores e hicieron efectiva la captura de dos hombres y una mujer por hechos ocurridos el 29 de septiembre del año 2025, donde pierde la vida Oscar Mauricio Buitrago Duque, con arma corto punzante en el barrio La Aldea de Armenia.

Los capturados presentan registros en el Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA por el delito de homicidio en el año 2025; fueron dejados a disposición de la fiscalía general de la Nación para su correspondiente judicialización, y finalizadas las audiencias les fue otorgada medida de aseguramiento intramural en establecimiento carcelario.

La Policía Quindío en coordinación con la Fiscalía 15 seccional de Armenia, capturó a través de orden judicial a un hombre de 37 años de edad por el delito de homicidio.

Esta acción se ejecutó en la carrera 17 con calle 18 en vía pública del barrio Centro, hasta donde llegaron los investigadores y procedieron a notificar esta orden; este sujeto es conocido como alias “Moringa”, actor material del homicidio de Andrés Mauricio Hernández Rodríguez, hechos ocurridos el 17 de enero de 2025 al interior del centro penitenciario San Bernardo.

El capturado tiene registros en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de hurto calificado en años 2008 – 2010 - 2020 y 2023, violencia intrafamiliar año 2010, lesiones en años 2011 - 2017, fabricación, tráfico y porte de estupefacientes años 2011 – 2012 - 2017 y 2022, concierto para delinquir años 2015 – 2017 y homicidio año 2025.

Esta persona, fue dejada a disposición de la fiscalía general de la Nación para su correspondiente judicialización, y finalizadas las audiencias le fue otorgada medida de aseguramiento intramural en establecimiento carcelario.

La Policía Quindío a través de los grupos de inteligencia e investigación criminal, capturaron a dos adultos y la aprehensión de un adolescente mediante tres diligencias de allanamiento y registro.

Dicha actividad se desarrolló en los barrios Ciudad Alegría y Villa Jerusalén, donde fueron se capturaron a alias “líder” y “Sneyder”, quienes serían los dinamizadores de drogas en el sector, además de la aprehensión de un adolescente conocido como alias “Kener”.

Padres de familia han reiterado las denuncias contra los organizadores del concierto de la noche del sábado 28 de febrero en el coliseo del Café en Armenia.

El artista de reguetón Blessd, aunque cumplió con su presentación, a las afueras del coliseo del café, decenas de personas tanto adultos como menores de edad con boleta en mano no pudieron ingresar, todo porque el escenario ya estaba lleno.

Uno de los padres de familia denunció “siendo las 11pm nos cerraron las puertas y nos dijeron que ya nadie podía ingresar más porque no hay lugar, el aforo estaba full, los papas desesperados , los niños llorando porque era esa su ilusión, escuchar y ver a Blesa, pero se les había convertido en una frustración aun así teniendo boletas vip y general, muchos decidieron hacer desorden pero más porque no había policías cuidando nuestros niños, la logística se escondió porque sabía que iba a pasar al no dejar entrar la gente”

Y agrega “Llegó Blessd y aun así no cancelaron el concierto aun conociendo que adentro había muchos colados y quienes en realidad compramos las boletas quedamos afuera.... Esto es una falta de respeto nos estafaron y nos robaron porque ahora nadie dice nada... Quien va a responder, no sabemos porque quienes organizan solo están detrás de redes y no ponen la cara ... No les interesó el bienestar de nuestros niños menores de edad” denuncio uno de los padres de familia.

Hasta el momento, no hay un comunicado oficial de los organizadores del concierto en Armenia y tanto de las autoridades sobre los desmanes a las afueras del coliseo del café.

A la fecha se registran 30 capturas por delitos contra las mujeres en el Quindío gracias a la intervención de la patrulla púrpura

En efecto en lo corrido del año desde la Patrulla Púrpura han realizado 30 capturas, entre ellas dos por tentativa de feminicidio, cinco por lesiones a mujeres, 22 por violencia intrafamiliar y una por injuria por vías de hecho.

El coronel Carlos Mario Bustamante, comandante de la policía del departamento indicó que con la estrategia buscan ampliar la capacidad en todos los municipios porque contaban con la capacidad instalada en Armenia.

Resaltó que la idea es fortalecer la presencia institucional en la ruralidad para brindar la inmediatez en la atención que se requiera en el departamento.

Dentro de las estrategias, mencionó que está el plan cazador que apunta a materializar órdenes de captura frente a delitos que afecten la integridad de la mujer y ejecutar órdenes de arresto por el incumplimiento a medidas de protección ordenadas por autoridad competente.

Asimismo, la líder las mujeres trans de Armenia Sandra Martínez se mostró optimista por este tipo de espacios donde reconocen la labor de visibilizar las problemáticas y articular esfuerzos con las autoridades para minimizarlas.

Reconoció que una de las dificultades contra las mujeres trans está relacionada con las agresiones que sufren por parte de los clientes en medio de su trabajo sexual.

El coronel recordó que cuentan con la línea 155 a nivel nacional y en el departamento 317-713-8846 que estará disponible las 24 horas para la atención de los diferentes requerimientos.

Desde la Asociación de usuarios de la Nueva EPS en el Quindío calificaron como descabellada la propuesta del gobierno de trasladar 3 millones de usuarios de otras EPS

En Caracol Radio Armenia hablamos con el presidente de la Asociación de Usuarios de la Nueva EPS en el Quindío, Roberto Acosta que señaló “Realmente es una propuesta descabellada, porque la Nueva EPS tiene 11 millones y medio de afiliados y están sufriendo todas las consecuencias precisamente de la mala administración, de la improvisación, de la falta de planificación.

Y agregó “además todos pensábamos que con la intervención iba a mejorar las cosas que de por sí ya venían mal, pero después de la intervención todo empeoró hasta el punto de que muchos pacientes están muriendo por falta de medicamentos. Entonces tenemos sumamente claro ese problema.

Y sumarle 3 millones más de afiliados, pues eso sí ya definitivamente no cabe sino en la cabeza a estos administradores que tienen unas ideas o conceptos locos sobre cómo mejorar la situación en la nueva EPS., puntualizó el presidente de la Asociación de usuarios.

Cabe recordar que la Nueva EPS es la entidad prestadora de salud que más usuarios tiene en el Quindío, con más de 240.000 usuarios.

Con la participación de las principales entidades del orden nacional, departamental y municipal, se llevó a cabo la Primera Sesión 2026 del Comité Coordinador del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA) en el departamento,

el secretario del Interior encargado, Diego Alexander Santamaria Tabares, Uno de los temas más neurálgicos acá en el departamento es el de infraestructura con el CAE de Montenegro, pero por fortuna la Gobernación, la Alcaldía y el ICBF ya aunaron esfuerzos para empezar las reparaciones locativas de este centro.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) confirmó que la tasa de desempleo en Colombia para enero de 2026 alcanzó el 10,9 %. Esta cifra representa una disminución de 0,7 puntos porcentuales en comparación con el 11,6 % registrado en el mismo mes del año anterior.

Para el caso de Armenia, según el Dane aumentó el desempleo en el último trimestre pasando de 10.4% al 11.4% ocupando la séptima posición como una de las ciudades con mayor desempleo

Sin embargo, dos indicadores mostraron tendencia a la baja, a la informalidad que paso del 44.2% al 43.4%, una disminución de menos 0.8%, es decir en Armenia según el Dane hay 140.000 personas ocupadas, de las cuales 80.000 formales y 61.000 informales

Otro indicador a la baja fue el desempleo juvenil que paso del 18.7% al 17.5, una disminución de menos 1.3%

Ni el alcalde de Armenia James Padilla hizo presencia en la instalación de las sesiones ordinarias en el concejo municipal, ni el gobernador Juan Miguel Galvis se presentó en la instalación de las sesiones ordinarias en la asamblea departamental que se realizaron ayer domingo 1 de marzo

En el concejo hubo molestia, rechazo y reclamo de varios de los concejales porque el alcalde estaba programado para presentar su informe de gestión del año 2025, y aunque envió el informe escrito, ni el cómo mandatario ni ninguno de los secretarios de despacho se presentaron en el recinto, el alcalde se excusó y programó para el 24 de marzo su presentación del informe de gestión, concejales de la oposición calificaron este comportamiento contrario a los estipulado en las normas del concejo

Mientras que, en la asamblea, aunque el gobernador no se presentó si envió a su delegado en este caso el secretario del interior encargado Diego Santamaría que estuvo presente en las sesiones

En el Quindío 39.605 beneficiarios que cumplieron con el proceso de operativos establecido por la normatividad del programa para cada ciclo, recibirán el subsidio de Colombia mayor desde hoy lunes 2 de marzo. La inversión aproximada en el departamento es de 18.477 millones de pesos.

La gerente de Prosperidad Social Regional Quindío, Beatriz Elena Sánchez, señaló que este departamento concentra una de las mayores poblaciones vulnerables de adultos mayores en el país, y destacó que este apoyo resulta fundamental para mejorar su calidad de vida.

El latido de la tecnología llegó hasta la parcela 16 del sector Llanitos de Calarcá y tocó la puerta de un sueño esperado. La gobernación del Quindío hizo entrega oficial del primer hogar conectado a internet mediante fibra óptica, beneficiando a la familia de María Camila Valencia.

Esto hace parte del proyecto Implementación de infraestructura y apropiación tecnológica para el fortalecimiento de la conectividad en el departamento del Quindío, que llevará internet gratuito durante un año a hogares de estratos 1 y 2. Con una inversión superior a $21.000 millones, en el marco del Convenio Interadministrativo N.º 1918 de 2024 entre la Gobernación del Quindío y el Ministerio TIC a través del FUTIC, la iniciativa beneficiará 2.179 hogares en los 11 municipios y el corregimiento de Barcelona, transformando cifras en historias de superación.

Un total de 112 mascotas, entre perros y gatos, fueron atendidas con servicios de valoración general y desparasitación, en desarrollo de la jornada de bienestar animal implementada en el barrio Las Colinas por la Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Gobierno y Convivencia, con su área de Seres Sintientes.

En deportes, positivo balance para los atletas del Quindío representando a Colombia en el campeonato suramericano Indoor en Cochabamba Bolivia

Adrián Alejandro Mendoza se coronó campeón en los 800 metros planos del Meeting de Atletismo Indoor Jurgen Berodt, además de medalla de oro con Manuel Fernando Henao Jiménez en el relevo 4×400 y Manuel Fernando Henao obtuvo medalla de bronce en los 800 metros planos

De otro lado, el Deportes Quindío perdió de local en el estadio Centenario de Armenia, 2 a 1 frente a Unión Magdalena por la séptima fecha del Torneo Dimayor de la B, el equipo milagroso de esta forma no solo perdió el invicto sino también el liderazgo en la tabla de posiciones del campeonato, el próximo partido del Deportes Quindío será este jueves 5 de marzo a las tres de la tarde de visitante ante Real Santander.