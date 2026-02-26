Jueves 26 de febrero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Montenegro, Quindío hombre golpeó un perro que luego murió debido a la gravedad de las lesiones, el ataque quedó grabado en cámaras de seguridad.

El alcalde de Montenegro, Gustavo Pava al rechazar este lamentable hecho manifestó “hemos dado la orden de iniciar con todas las acciones pertinentes para empezar el proceso de demanda y posterior judicialización de un hombre que asesinó un peludito.

Y agregó “Estamos en contra de cualquier tipo de maltrato animal y no vamos a permitir que estas acciones se sigan cometiendo en el municipio.”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Insólito, una mujer junto con sus cuatro mascotas fue encontrados sin vida en Armenia

El caso se presentó al interior de una vivienda en el barrio San Nicolás de la capital quindiana donde una mujer fue encontrada sin vida junto con sus cuatro mascotas lo que ha generado consternación.

El secretario de Gobierno, Carlos Arturo Ramírez confirmó el hallazgo de la mujer y los animalitos sin vida donde se adelantan las respectivas investigaciones con el objetivo de esclarecer las causas de la muerte tanto de la mujer como la de sus mascotas.

Resaltó que se realizó la inspección técnica del cadáver donde determinaron que la persona llevaba varios días de fallecida y aclaró que por ahora se desconocen los móviles de su muerte.

Es importante mencionar que la mujer fallecida fue identificada como Claudia Milena Jaramillo Rodríguez de 40 años de edad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La socialización del proyecto de decreto mediante el cual se adoptarán disposiciones especiales como la ley seca, la realización de una mesa de seguridad y otras acciones preventivas orientadas a garantizar el orden público y la transparencia del proceso democrático, fueron algunas de las decisiones del Comité de Garantías Electorales, para la jornada electoral del próximo 8 de marzo.

Sobre el control a la publicidad política, el Departamento Administrativo de Planeación reportó un avance del 80% en el mapeo y georreferenciación de los puntos autorizados en la ciudad, junto con el desmonte de vallas que no cumplen con los permisos y estándares establecidos en el decreto reglamentario.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En materia de infraestructura, la Registraduría realizó observaciones en cinco instituciones educativas frente al tema de iluminación. La Administración Municipal informó que se avanza en la instalación de 250 luminarias y que los ajustes estarán finalizados la próxima semana. Además, se confirmó que el puesto de votación del sector Murillo ya cuenta con las adecuaciones requeridas.

El secretario de Gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez Hincapié, insistió en que estos comités son escenarios fundamentales para la transparencia y el equilibrio democrático, e hizo un llamado a todos los actores políticos e institucionales a participar activamente en los espacios de seguimiento y control. “La democracia se construye con corresponsabilidad y presencia de todas las partes”, aseveró el funcionario municipal.

La próxima sesión del Comité de Garantías Electorales se realizará en el coliseo de Gimnasia, nuevo centro de los escrutinios, el próximo jueves 5 de marzo, a las 8:00 a.m., donde se continuará con el seguimiento a los compromisos establecidos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde el gremio nocturno del Quindío instaron a las autoridades para dar con el paradero del carro fantasma que provocó la muerte de dos trabajadores de una reconocida licorera

Recordemos que el pasado fin de semana se registró un aparatoso accidente de tránsito en la vía Armenia- Pereira que cobró la vida de dos peatones identificados como Nicole Vargas y William Paipa, quienes eran trabajadores de una licorera.

Lo anterior ha generado consternación y bastante indignación por lo que se ha sumado con el comunicado del gremio nocturno con su voz de rechazo y de esclarecimiento sobre el siniestro.

La directora de Asobares en el departamento, Natalia Gutiérrez lamentó el hecho entendiendo que eran dos personas que trabajaban en la industria. Destacó que no es solo un mensaje de condolencias para las familias de los fallecidos sino un llamado claro a los entes competentes para que puedan esclarecer cuanto antes el accidente entendiendo en las circunstancias en las que ocurrió donde el vehículo involucrado abandonó el lugar.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Cruz Roja en el Quindío activó la reacción y alistamiento de intervención rápida para atender las emergencias en medio de las fuertes lluvias

En efecto el equipo de voluntariado y el Grupo de Búsqueda y Rescate de la entidad activaron la reacción y alistamiento de la Unidad de intervención rápida.

El coordinador del grupo, José Fernando Usma manifestó que cuentan con una estrategia integral para una respuesta oportuna ante cualquier emergencia que puede registrarse debido a las intensas lluvias. Reconoció que habitualmente las eventualidades están relacionadas con los derrumbes, aumento del caudal de los ríos, colapso de viviendas subnormales entre otras.

Destacó que como el apoyo es integral también cuentan con atención profesional en cuanto al tema socioemocional que es clave en el proceso. Además, mencionó que con dicha unidad estarán realizando recorridos en puntos estratégicos de la ciudad y el departamento con el objetivo de mitigar e intervenir oportunamente ante las afectaciones que pueden generarse por las lluvias.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde la Corporación Autónoma Regional del Quindío registramos 15 individuos de danta de montaña (Tapirus pinchaque) en zonas rurales de Salento y Filandia, gracias al monitoreo con cámaras trampa.

Entre los hallazgos más positivos, confirman el registro de tres crías entre 2025 y 2026, una señal alentadora para la conservación de esta especie amenazada.

Las autoridades en el Quindío presentaron oficialmente el cartel de los más buscados con una recompensa de hasta 10 millones de pesos

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Policía del departamento junto con la gobernación dio a conocer el cartel de los delincuentes más buscados y está ofreciendo hasta 10 millones de pesos de recompensa por información que conduzca a su captura.

El secretario del Interior del departamento, Diego Santamaria indicó que presentaron oficialmente el cartel que integran 22 personas responsables de los delitos de homicidio, hurto calificado y tráfico de estupefacientes. Recordó que de los 22 delincuentes ya han sido capturados ocho de ellos gracias a la oportuna información de la ciudadanía y el trabajo articulado de la fuerza pública.

Sostuvo que ofrecen hasta 10 millones de pesos de recompensa por información veraz que permita la captura de estas personas que tanto impactan en la tranquilidad y seguridad ciudadana del departamento. A quienes tengan información pueden comunicarse a la línea 314- 356- 0422 o 314- 360- 9791

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

29 armas de fuego incautadas y más de 3.000 comparendos por infracciones al CNSCC durante el año en el Quindío

Por otra parte, han impuesto 3.084 comparendos por infracciones al Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana ley 1801 de 2016, entre ellos 1.925 por portar armas cortopunzantes o sustancias peligrosas, 340 por riñas y 342 por consumir algún tipo de sustancia estupefaciente en vía pública.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Gobierno del Quindío, la Policía Quindío y el CAMAD del Hospital Mental del Quindío; presentan oficialmente la Patrulla Social, un programa integral que busca reducir la problemática de habitantes en condición de calle en todo el departamento, a través de una intervención profesional, humana y articulada.

La estrategia no solo contempla el retorno seguro a los lugares de origen para quienes provienen de otras regiones del país, sino que también aborda la situación desde adentro, acompañando a ciudadanos quindianos que enfrentan condiciones de alta vulnerabilidad, consumo problemático de sustancias psicoactivas y ruptura de redes familiares.

Uno de los primeros casos exitosos es el de Óscar, de Buenaventura, Valle del Cauca, quien se convirtió en uno de los beneficiarios iniciales del programa. Gracias a la intervención oportuna del equipo interdisciplinario, recibió valoración médica, acompañamiento psicosocial, apoyo institucional que permitió iniciar su proceso de restablecimiento y reconexión con su entorno familiar, demostrando que la atención integral sí transforma vidas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Patrulla Social cuenta con un equipo multidisciplinario conformado por profesionales en psicología, trabajo social, medicina general, psiquiatría y apoyo en seguridad, lo que permite una intervención completa que atiende tanto la dimensión social como la clínica de cada caso.

Este programa es posible gracias a la articulación institucional entre el Gobierno del Quindío, la Policía Nacional y el Hospital Mental de Filandia, a través del CAMAD (Centro de Atención Móvil para Drogodependientes), además del respaldo decidido de la empresa privada, que se suma a esta apuesta social. La Patrulla Social representa así una acción concreta dentro de la política de seguridad humana del departamento: menos habitantes en condición de calle, más personas rescatadas y más entornos seguros para todos los quindianos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el marco de la Comisión Regional de Moralización, realizada en la Contraloría Departamental del Quindío y donde se abordó expresamente la situación de la Estación del Ferrocarril, la Personería Municipal de Armenia participó activamente en la revisión de las acciones adelantadas para la recuperación integral de este sector y el cumplimiento de las órdenes judiciales vigentes.

Durante la sesión se recordó los inconvenientes presentados por la permanencia de vehículos en el lugar, los cuales fueron retirados por Setta.

Se informó que 34 motocicletas fueron dejadas a disposición de la fiscalía general de la Nación y que avanza el proceso de desintegración de 1.620 motocicletas que fueron retiradas tras surtir el procedimiento de declaratoria de abandono. Asimismo, 100 vehículos adicionales se encuentran en proceso de identificación en conjunto con la Fiscalía.

Por parte de la secretaría de Gobierno de Armenia, se informó sobre el proyecto de entregar el edificio donde funcionaba SETTA al Ejército Nacional para ocupar las instalaciones con la presencia de 18 hombres y 12 motocicletas, fortaleciendo así la permanencia institucional en la zona.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

No paran las quejas, reclamos y rechazo de dueños de predios en la zona urbana y rural de los municipios de Filandia, Montenegro, Circasia y Quimbaya por el alto incremento de la tarifa del impuesto predial debido a la actualización catastral

El fin de semana hubo protesta en el municipio de Filandia y para hoy se tiene programada otra manifestación en el municipio de Montenegro por la misma razón, los incrementos que superan hasta el 500% del valor del impuesto predial

Ante esta situación, la diputada del pacto histórico Jessica Obando anunció que se presentó una queja ante la superintendencia de notariado y registro, que es la autoridad máxima de control y vigilancia de estos operadores catastrales para que intervenga, revise y audite a Masora gestor catastral,

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

por qué hay varias inconsistencias que hemos identificado en la ejecución de los procesos de actualización en los municipios actualizaciones que se demoraron entre dos y tres meses que no se hicieron con el personal que corresponde a la norma técnica Adicional a eso, pudimos observar en la documentación requerida a las entidades territoriales que los soportes o la información técnicos no se había obtenido de acuerdo o de conformidad con la norma técnica y

también pudimos observar que uno de los elementos fundamentales que nos llama mucho la atención y corresponde a una violación directa de derechos fundamentales son las plataformas contratadas por la entidad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Por su parte desde el Comité Departamental de Cafeteros del Quindío elevó una solicitud respetuosa pero vehemente a las administraciones locales y a los Concejos de los doce municipios del departamento, con el fin de que se revise de manera urgente la implementación del reajuste catastral en la zona rural.

En el documento indican “Lo anterior, analizando de manera sensata el impacto que tiene un alto incremento del predial, y las alzas desmesuradas en los avalúos catastrales que, en muchos casos, no se ajustan a la realidad del campo ni a las condiciones propias de la actividad agrícola y cafetera del Quindío.

En este sentido, invitamos a las autoridades competentes a analizar de forma consciente y responsable la adopción de una TARIFA DIFERENCIAL DEL IMPUESTO PREDIAL para los predios rurales destinados a la caficultura y a la actividad agropecuaria, como una medida que permita proteger la sostenibilidad económica de los productores, salvaguardar el Paisaje Cultural Cafetero y garantizar la permanencia de las familias en el territorio rural.

La actualización catastral ha incrementado exponencialmente, en algunos casos en más del mil por ciento el valor de los predios rurales. Si bien esto podría reflejar una valorización de la tierra, no guarda relación con la rentabilidad real de la actividad agrícola.

Cobrar el impuesto predial pleno sobre estos nuevos valores, sin considerar la capacidad de pago real del productor, resulta irracional, desincentiva la producción y pone en riesgo la sostenibilidad económica del campo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Se realizó el debate en comisión del Proyecto de Acuerdo 01 de 2026 “Por medio del cual se reglamenta el presupuesto participativo en la ciudad de Armenia, se deroga el acuerdo 011 de 2011 y se dictan otras disposiciones”

Ante las inconsistencias encontradas durante el análisis del proyecto, y con los argumentos presentados por los ediles y representantes de la comunidad, se concluyó en retirar el proyecto y realizar un nuevo proceso de diálogo con los actores comunitarios.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Una población aproximada de 3.000 veteranos de la Fuerza Pública y que residen en Armenia podrían acceder a beneficios institucionales, gracias a la articulación que adelanta la Alcaldía de Armenia con la Asociación de Veteranos de la Fuerza Pública del Quindío, ASVEFUQ, dentro de la construcción del Proyecto de Acuerdo 001 que será presentado ante el Concejo Municipal.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

hasta el 15 de mayo estarán abiertas las inscripciones en la Escuela Militar de Cadetes. En el Eje Cafetero, puede obtener más información en las zonas y distritos militares de Manizales, Pereira y Armenia.

La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres colombianos, entre los 16 y 21 años, que no registren antecedentes penales, disciplinarios o fiscales y presenten su certificado de las pruebas Icfes.

Adicionalmente, se ofrecen varios beneficios económicos y académicos, entre los cuales se da la posibilidad de realizar movilidad académica internacional en calidad de comisión transitoria o permanente con países como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Canadá, Francia, España, Corea del Sur, Italia, Argentina, Chile, Brasil, Perú y Paraguay.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Adicionalmente, para conocer todos los costos y acceder al formulario de inscripción, pueden consultar la página web www.esmic.edu.co o las redes sociales, en X: @ESMIC_EJC, en Instagram: @ESMIC_EJC, y en Facebook: Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova.

El ingreso a la Escuela Militar no tiene intermediarios ni pagos a cuentas particulares. Si recibe una llamada sospechosa, avise de inmediato a los números de incorporación 350-4046245 / 350-6642465 / 350- 6642467, redes sociales o por intermedio de las PQRS en la página de la Escuela Militar.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Al sostener un encuentro académico con representantes de 22 universidades de Estados Unidos, la Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Educación Municipal, SEM, avanzó en la apertura de nuevas oportunidades de formación internacional para los estudiantes de instituciones educativas oficiales de la capital quindiana.

La jornada, desarrollada en articulación con EducationUSA y con el acompañamiento de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, socializó la oferta académica disponible, las alternativas de becas, apoyos financieros y programas de cooperación orientados a facilitar el acceso de estudiantes armenios a la educación superior en el exterior.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el marco del fortalecimiento de los procesos formativos y la articulación interregional en la cadena productiva del café, 18 directivos de los diferentes centros de formación del SENA Regional Valle del Cauca visitaron la Escuela Nacional de la Calidad del Café, ubicada en el Centro Agroindustrial de Armenia.

La jornada permitió conocer de primera mano cómo se articulan los procesos formativos entre las regionales Valle del Cauca y Quindío, especialmente en los eslabones de transformación del café. Durante el recorrido por los diferentes ambientes de formación, los directivos evidenciaron la capacidad instalada de la Escuela, que cumple 10 años de servicio.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde Migración Colombia dieron a conocer que hay nuevo Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Armenia tiene nueva sede. Nacionales y migrantes ya pueden acercarse a la Calle 15 A Norte No. 11-80 Urbanización La Campiña para acceder a sus trámites y servicios sin necesidad de intermediarios.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, Tras los hechos de violencia en los que murió un hincha del Deportivo Pereira, el alcalde de Armenia anunció la culminación del contrato del préstamo del Estadio Centenario al Deportivo Pereira

El pasado viernes 20 de febrero se registraron hechos de alteración del orden público en la ciudad donde el caso más grave involucró a hinchas del Deportes Quindío que presuntamente atacaron a hinchas del Deportivo Pereira. La situación dejó un hincha muerto y otros tres heridos por lo que incluso las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quienes brinden información que permita la captura de los responsables.

El alcalde de la capital quindiana, James Padilla García informó que es una decisión desafortunada para quienes son seguidores del fútbol, sin embargo, tras la situación que se vivió en la ciudad determinaron cancelar el acuerdo que permitía al equipo profesional de fútbol Deportivo Pereira jugar en el estadio Centenario, las fechas correspondientes a su participación en la Liga BetPlay Dimayor.

Explicó que dentro de los establecido en el contrato existe una cláusula que especifica que, a la menor alteración del orden público por parte de la hinchada, se haría inmediata la cancelación unilateral del contrato de préstamo para el Deportivo Pereira.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

A partir de las 7:00 p. m. de este jueves 26 de febrero, el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia, IMDERA, retomará para el 2026 los tradicionales ciclo paseos nocturnos del programa Ciclovida, una actividad que desde hace cerca de dos años se ha consolidado como espacio recreativo y familiar en la ciudad.

El recorrido tendrá como punto de partida la plaza de Bolívar y avanzará por la avenida Centenario, parque Fundadores, sector de La Locomotora, Yulima y Granada, para retornar nuevamente al punto inicial, completando aproximadamente 15 kilómetros por el norte y occidente de Armenia.