Viernes 27 de febrero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

Ante la Fiscalía se entregó el conductor que arrolló a dos peatones en la vía Armenia- Pereira

En la tarde del jueves 26 de febrero se entregó el conductor que habría protagonizado el accidente de tránsito el pasado sábado 21 de febrero en autopistas del café donde dos trabajadores de una empresa de licor fueron arrollados por un carro fantasma.

Una de las víctimas fue Nicole Vargas de 19 años de edad quien era reconocida cantante del departamento y participó en diferentes concursos a nivel local y nacional lo que generó bastante consternación.

En el marco de la velatón que lideraron familiares en el parque principal del municipio de Circasia, el secretario del Interior, Diego Santamaria entregó declaraciones sobre el caso a Entérate Quindío y Noticias Circasia, donde confirmó que el conductor de 67 años de edad se entregó a la Fiscalía 12 seccional con el objetivo de avanzar en el proceso judicial.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Destacó que el vehículo involucrado en el hecho se encuentra en poder de la autoridad que es clave en toda la investigación del caso. Incluso recordó que habían ofrecido una recompensa de hasta 10 millones de pesos por quien entregará información que permitiera dar con el responsable por lo que todas estas acciones permitieron que se diera la entrega correspondiente.

Es de anotar que otra de las víctimas del accidente fue William Paipa de 40 años de edad.

Familiares de joven cantante fallecida en accidente de tránsito provocado por carro fantasma en vías del Quindío, exigen celeridad en las investigaciones

Una de las víctimas fue Nicole Vargas quien era reconocida cantante del departamento y participó en diferentes concursos a nivel local y nacional.

Más información Jueves 26 de febrero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Precisamente la hermana, Laurent Vargas en diálogo con Caracol Radio evidenció que su familia está destrozada por la pérdida de su ser querido quien era una joven alegre y talentosa.

Reconoció que el llamado es los entes competentes para que brinden celeridad a las investigaciones que permitan dar claridad sobre el hecho y que el responsable responda por lo que hizo porque, aunque no les devolverá a Nicole por lo menos tendrán un poco de paz.

Agradeció por tantos mensajes de apoyo porque son muy difíciles los momentos que están atravesando y toda la situación ha permitido conocer el gran cariño que le tenían a su hermana y la huella imborrable que dejó no solo en su municipio sino en el país.

Indicó que para sentar una voz de protesta y solidaridad realizaron una velatón en el parque principal del municipio de Circasia.

Vuelve y juega, delincuentes se metieron a robar en una sede de campaña política en Armenia.

Hace 15 días, ladrones robaron la sede de la campaña de la candidata a la cámara de representantes del partido Liberal, Luisa León en pleno centro de Armenia, se llevaron computadores y televisores, afortunadamente las autoridades recuperaron lo robado por habitantes de calle.

En esta oportunidad, fue asaltada la sede de campaña de Juan Baena, candidato al Senado por el Nuevo Liberalismo, ubicada sobre la Avenida Bolívar, en el norte de la ciudad de Armenia frente el centro comercial Unicentro. El lugar fue blanco de un robo que afectó las instalaciones y herramientas de trabajo del equipo del candidato.

“Este hecho no solo impacta a nuestro equipo, sino que evidencia la creciente preocupación por la inseguridad que están viviendo distintos sectores de Armenia”, lamentó Juan Baena quien además señaló que por fortuna el atraco no dejó personas heridas.

En el lugar hizo presencia el CTI de la Fiscalía y la Sijín para adelantar las pesquisas correspondientes.

Tras los hurtos a sedes políticas del Quindío, las autoridades sostienen que no tiene que ver con la campaña electoral sino al factor de oportunidad

El coronel Carlos Mario Bustamante, comandante de la policía del departamento fue claro en que el factor de oportunidad es el que está generando este tipo de situaciones puesto que no se toman las medidas preventivas correspondientes.

Enfatizó que no tiene que ser sede política para ser epicentro de un hecho delictivo, sino que es clave ser precavidos para evitar el accionar delictivo. Afirmó que avanzan en las investigaciones para dar con los responsables ya que cuentan con las cámaras de seguridad.

Envío un llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente los hechos y tomar las medidas preventivas.

Estos son los municipios que más votan en el Eje Cafetero, según datos de La nueva Plataforma de Actores Electorales del Consejo Nacional Electoral que promueve la participación ciudadana brindando garantías de legitimidad y transparencia en la postulación y acreditación de actores electorales.

Los datos de las Elecciones Legislativas de 2022 evidencian que, aunque el abstencionismo continúa siendo un reto estructural en Colombia —superando en muchos casos el 50 %—, en departamentos como Caldas, Risaralda y Quindío se registran municipios que se convierten en referentes de cultura democrática.

En Quindío, los mayores índices de participación se registraron en Circasia (47,72 %), Armenia (47,17 %) y Buenavista (46,69 %), territorios que evidencian una cultura de participación política.

Estos resultados confirman que, pese a los desafíos asociados a la desconfianza institucional, las dificultades de acceso en zonas rurales y la abstención como forma de expresión ciudadana, existen territorios que demuestran que la participación es posible cuando se consolidan condiciones de confianza, pedagogía y garantías.

Las autoridades de Armenia ratifican que están dadas todas las garantías para las próximas elecciones

En el marco de comité de garantías electorales realizado en las últimas horas en la ciudad se llevó a cabo la socialización del proyecto de decreto mediante el cual se adoptarán disposiciones especiales como la ley seca, la realización de una mesa de seguridad y otras acciones preventivas orientadas a garantizar el orden público.

El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez indicó que están dadas todas las garantías para que el evento democrático se cumpla en completa normalidad. Resaltó que la Policía dispondrá más de 500 uniformados y el Ejército tendrá reacción inmediata con motorizados para cualquier situación que se requiera en la ciudad.

Además, el funcionario sostuvo que adelantan las mesas técnicas de seguridad teniendo en cuenta las denuncias presentadas por candidatos y líderes sociales en el marco de la campaña al congreso.

Gremios en el Quindío le enviaron carta al director nacional de la Invías donde le solicitan que se habilite el tramo terminado de la doble calzada entre Armenia y Calarcá, mientras consiguen los recursos para terminar el 50% de la vía que hace falta.

La carta firmada por los representantes de Camacol, cámara de comercio y la sociedad de ingenieros del Quindío al director del Invias Juan Guillermo Jiménez, aunque cuestiona la falta de recursos para terminar la obra, solicita que se habilite el tránsito de vehículo livianos en parte de la obra construida mientras se consiguen los 120 mil millones de pesos que se necesitan para terminar la doble calzada

En el documento señalan que luego de una reunión de la mesa de veeduría del proyecto de la referencia, con la participación de los contratistas de obra e interventoría y el acompañamiento de la Contraloría General de la República.

Durante la sesión se presentaron los avances del proyecto, haciendo especial énfasis en el tramo vial Armenia (sector Patio Bonito) – Puente La María, el cual se encuentra prácticamente culminado en doble calzada hasta el mencionado puente, pero que está siendo subutilizado para que entre en funcionamiento, debido a las injustificadas demoras en el licenciamiento e inicio de la construcción de la escuela El Perpetuo Socorro y a la falta de recursos para la continuación de la doble calzada entre el puente la maría-alto del río-Calarcá.

Este corredor registra un tráfico promedio diario aproximado de 14.000 vehículos, de los cuales cerca del 80 % corresponde a vehículos livianos. Luego de analizar con mayor detalle las condiciones actuales, consideramos viable la habilitación del tramo en doble calzada, atendiendo, por supuesto, los requerimientos técnicos y de seguridad vial necesarios.

Esta puesta en funcionamiento del tramo en doble calzada con su respectiva transición sería de manera provisional, mientras se construye la escuela y se le da continuidad a la doble calzada hacia Calarcá.

En tal sentido, proponemos la implementación de una transición segura antes del Puente La María, con el correspondiente manejo del acceso a la zona de curtiembres. Así mismo, sugerimos la instalación de reductores de velocidad en el sentido Armenia – Puente La María, con el fin de regular adecuadamente la velocidad vehicular en la pendiente existente.

De igual manera, estimamos pertinente evaluar la restricción del tránsito de vehículos pesados por este corredor, en coordinación con las autoridades de tránsito del municipio de Armenia.

La presente comunicación tiene como finalidad someter a su consideración la habilitación del tramo comprendido entre el sector Patio Bonito y el Puente La María, obra ejecutada con alto rigor técnico y que ha representado una inversión significativa para la región.

Reiteramos nuestra disposición para trabajar de manera articulada con el Instituto, el contratista, la interventoría y las autoridades competentes, a fin de adelantar las gestiones necesarias que permitan la pronta puesta en funcionamiento de este importante tramo vial.

Desde los gremios en Armenia llaman la atención sobre el cumplimiento de los tiempos establecidos para la ejecución de las obras

Frente a las diferentes obras que se vienen realizando en varias zonas de la ciudad, el presidente de la cámara de comercio Rodrigo Estrada dijo que es fundamental el cumplimiento de los plazos de ejecución entendiendo los traumatismos que se genera para la dinámica económica y comercial en las zonas intervenidas por la administración municipal.

Aclaró que no están en contra de las obras porque es importante para el progreso y desarrollo de la ciudad, sin embargo, deben darse las garantías para evitar los retrasos. Asimismo, mencionó que lo anterior debe ir acompañado de que se generen todas las condiciones de seguridad, de aseo para que no se registre la presencia de escombros por mucho tiempo en vía pública.

En cuanto a los empresarios de la calle segunda norte, reconoció que sin duda las obras generan incomodidad y por ende se reduce la presencia de las personas lo que impacta el comercio por eso espera que el compromiso adquirido de la alcaldía sobre alivios económicos sea en el menor tiempo.

En Armenia fueron incautadas 470 gramos de cocaína gracias al olfato del perrito “MAX” en una encomienda destinada a Europa

A través del olfato de un canino adscrito a la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental fue encontrada la droga en una encomienda de una bodega de mensajería ubicada en la carrera 15 con calle 22 en el centro de la ciudad.

El coronel Carlos Mario Bustamante, comandante de la Policía del Quindío sostuvo que mediante de registro el animalito dio la señal pasiva de sentado frente a un elemento tipo revista que tenía como destino la ciudad de Madrid en España.

Explicó que la revista fue elaborada para el transporte del estupefaciente donde le fue adherido a las hojas una placa que contenía el narcótico y al ser sometido a prueba preliminar dio resultado positivo para cocaína y sus derivados. Resaltó que después de extraída la sustancia fue dejada a disposición de la fiscalía general de la Nación para su destrucción.

La Personería de Armenia formuló cargos a exfuncionario del Concejo Municipal por presuntas irregularidades en el manejo de la nómina

Y es que el ministerio público informó que formuló pliego de cargos contra quien se desempeñaba como profesional universitario en la oficina de contabilidad y presupuesto del Concejo Municipal de Armenia, por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos.

El personero delegado para la vigilancia administrativa, Cesar Fonseca Vergara explicó que para los meses de enero y febrero del año 2024 al parecer incrementó injustificadamente su propio patrimonio al pagarse por mayor valor los descuentos de nómina que le fueron practicados.

Asimismo, evidenció posibles inconsistencias en el pago de vacaciones e indemnización por retiro correspondientes a noviembre y diciembre de 2023, lo que habría generado un incremento patrimonial indebido en favor de otros tres funcionarios.

Resaltó que tras el análisis preliminar de los hechos y del material probatorio recaudado, la conducta fue calificada provisionalmente como falta grave cometida a título de culpa grave.

En el primer día de la Vitrina Turística de ANATO 2026, el alcalde James Padilla García confirmó anuncios de gran impacto para la capital quindiana: Armenia será la sede de la VIII Macrorrueda de Turismo de la Alianza del Pacífico, de la primera estación del Circuito de Crecimiento Empresarial y de Expobar 2026.

Igualmente, Armenia será escenario de crecimiento empresarial, puesto que albergará la primera estación nacional del Circuito de Crecimiento y Sostenibilidad para los Empresarios, organizado por masterMINDS®, y que se llevará a cabo entre el 16 y 17 de abril.

Finalmente, en noviembre, la Ciudad Milagro será sede de Expobar 2026, el evento más importante de la industria nocturna del país, organizado por Asobares Colombia.

En el segundo día de la 45ª Vitrina Turística de Anato 2026, el Gobierno del Quindío realizó la presentación oficial de su nueva campaña de promoción turística: “No me creas, ¡vívelo!”, bajo la marca insignia “Quindío, Corazón de Colombia”. Esta apuesta comunicativa propone una narrativa emocional y retadora que invita a descubrir el departamento a través de experiencias auténticas, multisensoriales y memorables, dirigidas tanto al mercado nacional como internacional.

La campaña exalta escenarios emblemáticos como el Valle de Cocora, de municipios con encanto como Salento, Filandia, Pijao y Buenavista, así como experiencias familiares y temáticas reconocidas en el país como el Parque del Café, PANACA, Parque Los Arrieros y el Jardín Botánico del Quindío.

La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío y 30 empresarios en misión, participan en la versión #45 de la Vitrina Turística de ANATO 2026, en Corferias Bogotá.

Desde la Feria Anato 2026 en Bogotá, Laura Botero Hincapié, gerente del Parque Los Arrieros, se refirió al lanzamiento del Grupo Los Arrieros y a la renovación de sus marcas, una apuesta empresarial que integra el Parque Los Arrieros, el Hotel Parque Los Arrieros, el Hotel Quindío Campestre y la Finca Exclusiva Tesorito bajo una identidad moderna y alineada con las tendencias del mercado turístico.

Según explicó, la conformación del grupo y la actualización de sus marcas buscan fortalecer el posicionamiento del destino y ampliar oportunidades comerciales en escenarios estratégicos como la Feria Anato 2026, donde se generan contactos con agencias de viajes y aliados del sector.

Cámaras de proyecto Quindío Territorio Inteligente y Sostenible no son fotomultas: medirán turismo, movilidad y seguridad

Como parte de la estrategia liderada por el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya para consolidar al departamento como un territorio innovador y seguro, el proyecto Quindío Territorio Inteligente y Sostenible permitirá medir en tiempo real el ingreso de vehículos y visitantes a los municipios, generando información estratégica para fortalecer la seguridad y mejorar la planificación turística.

Las cámaras instaladas en el departamento permiten conocer el flujo vehicular y el nivel de ocupación de visitantes en diferentes zonas, lo que facilitará la toma de decisiones para evitar congestiones y orientar a los turistas hacia municipios con mayor capacidad de atención, optimizando así la dinámica turística del territorio.

El director de Sistemas e Infraestructura Tecnológica, Orlando Mosquera Forero, explicó que estos dispositivos tienen una finalidad exclusivamente técnica y estadística. “Las cámaras vehiculares no son fotomultas.

Son cámaras para conteo de vehículos y aforo en los municipios; nosotros no tenemos potestad para imponer multas ni lo vamos a hacer. Son únicamente herramientas tecnológicas para información y seguridad”, precisó.

El sistema permitirá a las autoridades contar con información confiable sobre movilidad y comportamiento turístico, fortaleciendo la seguridad y la planeación territorial, y consolidando al Quindío como un territorio inteligente que utiliza la tecnología para mejorar la calidad de vida de ciudadanos y visitantes.

Luego del incendio registrado en el sector Pradito Bajo, Empresas Públicas de Armenia ESP desplegó un operativo especial para atender el resultado de la emergencia y apoyar el proceso de recuperación de la zona afectada.

Como parte de las labores posteriores al hecho, se realizó la recolección, cargue, transporte y disposición final de aproximadamente 50 toneladas de escombros, material que quedó como consecuencia de la conflagración.

Estas acciones permitieron despejar vías, liberar espacios comprometidos y reducir riesgos asociados a la acumulación de residuos, tales como problemas de salubridad, obstrucción del paso peatonal y posibles afectaciones ambientales.

gracias a una capacitación con los comerciantes del sector de Laureles, la Alcaldía de Armenia consolidó una serie de compromisos, entre los que se destacan mejoras en el manejo de residuos sólidos y respeto por el espacio público, todo ello para garantizar la convivencia y seguridad en esta zona al norte de la capital quindiana.

Con el liderazgo de la Secretaría de Gobierno y Convivencia, la jornada contó con la asistencia de empresarios y propietarios de los establecimientos de comercio, con el propósito de socializar la normatividad vigente en materia de funcionamiento y prevenir comportamientos contrarios a la convivencia, los cuales puedan generarse en el desarrollo de la actividad comercial.

Los comerciantes se comprometieron a promover buenas prácticas entre sus usuarios, con el fin de evitar conductas inadecuadas en el espacio público que afecten la tranquilidad del tradicional sector, y asumieron el compromiso de mejorar el manejo de residuos sólidos, respetando los horarios establecidos para la disposición de basuras.

De la misma forma, se estableció el compromiso para el estricto cumplimiento a las normas que regulan la operación de sus negocios, lo que se constituye en un avance para fortalecer la cultura ciudadana y la pedagogía con los clientes.

La Alcaldía de Armenia, en articulación con Prosperidad Social, informa a la comunidad que fue modificado el calendario de entrega de las transferencias monetarias, y por ello se aclara que este 27 de febrero de 2026, no iniciará el pago de los abonos, sino el comienzo del trámite administrativo de la transferencia del programa Colombia Mayor, el cual se realizará bajo la modalidad de ciclo doble.

La decisión es con el fin de ajustarlo al inicio del nuevo contrato de operación con SuRed y SuperGiros, que garantiza la adecuada distribución de los recursos.

Según lo indicado por la entidad nacional, esta medida busca proteger a las personas mayores y evitar que el proceso contractual impacte el calendario de pagos, permitiendo ponerse al día con las transferencias.

La Secretaría de Gobierno y Convivencia de Armenia, continúa trabajando de manera articulada para garantizar la seguridad y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes de Armenia.

En ese propósito, se realizó una reunión interinstitucional para coordinar las acciones de control, prevención y acompañamiento con miras al evento familiar programado para este sábado en el Coliseo del Café.

Como parte de la planificación, se definió que la apertura de puertas será a las 3:00 p.m. El ingreso se realizará por accesos diferentes para menores de edad, y deberán de asistir con un adulto responsable cómo acompañante, facilitando así el control y la protección de los asistentes.

Será obligatorio presentar documento de identidad, en formato físico o digital, para verificar que la edad corresponda a las normas establecidas.

Además, se determinó que, por el ingreso de cada tres menores de edad, deberá ingresar un adulto responsable, quien garantizará su acompañamiento permanente durante el evento.

Igualmente, no se permitirá el ingreso de vehículos al perímetro del Coliseo del Café, como medida preventiva para fortalecer la seguridad y la movilidad peatonal en el sector. La Administración Municipal hace un llamado a padres, cuidadores y asistentes a acatar las disposiciones establecidas, recordando que la corresponsabilidad es clave para asegurar que este evento se desarrolle en un ambiente seguro, organizado y en plena garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

En rueda de prensa fue presentada oficialmente la segunda edición del Burger Fest Quindío, evento que se realizará del 28 de febrero al 16 de marzo y que contará con la participación de 48 restaurantes en ocho municipios del departamento.

La iniciativa, proyecta la venta de más de 40.000 hamburguesas, consolidándose como una estrategia para dinamizar el comercio y posicionar al territorio como destino gastronómico.

Por su parte, el coorganizador Felipe Barahona explicó que el 80% de la calificación estará a cargo de un jurado especializado y el 20% será definido por los comensales, garantizando transparencia.

Señaló además que, más allá de los premios económicos, el verdadero impacto del evento está en la visibilidad de marca, la fidelización de clientes y el crecimiento de los negocios participantes. Desde el Gobierno departamental se reiteró la invitación a recorrer el Corazón de Colombia y apoyar esta gran fiesta gastronómica.

En deportes, Mañana sábado 28 de febrero hay futbol del torneo Dimayor de la B en el estadio Centenario de Armenia, a las 2 de la tarde el Deportes Quindío líder e invicto en el campeonato recibirá al Unión Magdalena.

Con un dispositivo de seguridad fortalecido y reglas claras para los asistentes, la Comisión Local de Fútbol definió las medidas que regirán el partido entre Deportes Quindío y Unión Magdalena, programado para este sábado 28 de febrero a las 2:00 p. m. en el estadio Centenario. La apertura de puertas se realizará desde la 1:00 p.m.

Entre las principales decisiones adoptadas se encuentra la no autorización de barra visitante para este encuentro. Asimismo, se establecieron restricciones precisas en el ingreso: no se permitirá la entrada con máscaras, antifaces, maletines o bolsos de gran tamaño, ni correas con hebillas voluminosas. Los controles y requisas serán estrictos en todos los accesos al escenario deportivo.

En cuanto a los menores de edad, podrán ingresar niños a partir de los 5 años, acompañados por un adulto responsable, y con documentos de identidad. Las autoridades insistieron en la corresponsabilidad de padres y cuidadores para preservar el carácter familiar del evento.

La Comisión Local de Fútbol señala que cualquier conducta que altere el orden será objeto de sanción conforme a la normativa vigente, como ha sido ya con 4 casos en lo corrido del año. El llamado es claro: disfrutar del fútbol con respeto, acatar las disposiciones y contribuir a que el Centenario sea un escenario de convivencia y sana competencia.

Con el respaldo de Indeportes Quindío, Christopher Silva conquistó medalla de bronce en la categoría elite de la primera válida de la Colombia Downhill Series, disputada en Zipaquirá, Cundinamarca. El ciclista quindiano, con apenas 16 años, se midió ante los mejores del país y aseguró el tercer lugar confirmando su proyección en el downhill nacional.