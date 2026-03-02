Las autoridades liberaron a un hombre y el sometimiento de un guerrillero del frente 18 en Ituango

Ituango- Antioquia

Durante el fin de semana, tropas del Ejército en apoyo con la Fiscalía lograron ubicar una cuadrilla del frente 18 en zona rural del municipio de Ituango, Norte de Antioquia. En ese lugar se reportó un enfrentamiento que no dejó personas heridas, pero sí un resultado operacional significativo.

Según la Cuarta Brigada, en ese procedimiento se logró la liberación de un hombre que había sido retenido por el grupo guerrillero días antes cuando fue bajado de un vehículo de servicio público rural y desde entonces permanecía intimidado.

“A raíz de estos combates, se logra el sometimiento a alias Steven, orgánico de esa estructura y proveniente del departamento del Cauca. Asimismo, se logra la liberación de un ciudadano, el cual fue secuestrado en una de las veredas del norte de Ituango días anteriores”, agregó el Teniente coronel Fredy Arboleda Jaramillo, comandante del Batallón de Infantería N.º 10 Coronel Atanasio Girardot.

En cuanto al sometido alias Steven, quien había sido enviado por alias Iván Mordisco como apoyo al cabecilla del frente 18 alias Ramiro, habría decidido entregarse a las autoridades por supuestos malos tratos contra él.