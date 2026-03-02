Residentes de Villa Olímpica denuncian deficiencias en agua y recolección de basuras

Persisten las quejas en Villa Olímpica por fallas en la recolección de basuras y cortes constantes de agua. La comunidad del barrio expresa su malestar ante la recolección intermitente de residuos, que ha provocado acumulación en distintos sectores y generado molestias entre los residentes.

Rodolfo Sandoval, presidente de la Junta de Acción Comunal de Villa Olímpica, explicó que la empresa Aqualia ha indicado que algunos de sus vehículos no están en buen estado, lo que ha ocasionado retrasos en el servicio y en los procesos de reconexión.

“Nos damos cuenta que la situación se agrava porque ya no es solo el problema de acueducto y alcantarillado, sino que se suma la recolección de basura. Los vehículos que tienen actualmente, debido a la falta de mantenimiento de la anterior empresa, AguaCaribe, presentan inconvenientes, y la basura queda en las afueras de nuestras viviendas, generando un impacto ambiental y problemas visuales”, precisó.

Concejo solicita que Triple A asuma el servicio

Desde el Concejo de Galapa solicitan que la empresa Triple A asuma el servicio, debido a las fallas de agua y recolección que afectan a más de 5.500 viviendas.

Los concejales consideran que Triple A podría ser una alternativa viable por su experiencia en Barranquilla y otros municipios del área metropolitana, así como por su capacidad operativa y financiera.

Algunos cabildantes, como Carlos Villarreal, residente de Villa Olímpica, destacan que Triple A ha demostrado cumplimiento en planes de inversión y atención institucional, factores clave para recuperar la confianza de la comunidad.

“Como concejales, y en mi caso como residente, yo sí quisiera que Triple A fuera el operador. Hemos respaldado a esta empresa, que siempre responde a los llamados, brinda explicaciones y se presenta ante la comunidad”, aseguró el concejal.

Villarreal agregó que el Concejo Municipal invitó formalmente a la empresa para que explicara su plan de inversión y medidas de contingencia, pero los representantes no asistieron y enviaron excusas reiteradas. Recordó que una situación similar se vivió anteriormente con AguaCaribe, cuestionada por deficiencias en la prestación del servicio.