Fiscalía tiene en la mira a dos personas que habrían participado del crimen de Neill Cubides

Justicia

La Fiscalía General de la Nación tiene en la mira a dos personas que, al parecer, participaron en la desaparición y homicidio del profesor Neill Felipe Cubides, cuyo cadáver fue incinerado y cuyos restos se encontraron en la vereda Los Soches, en la localidad quinta de Usme, en el sur de Bogotá.

Los investigadores de la Unidad de Vida de la Fiscalía están tras la pista de dos personas que, según los elementos materiales probatorios, tendrían relación con los hechos que rodearon el aparente “paseo millonario” del que fue víctima el docente de la Universidad del Externado.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cadáver del profesor Cubides tenía signos de violencia.

Según el reporte, el cuerpo tenía tres heridas con arma blanca y se encontraron indicios de asfixia por estrangulamiento.

Vea también: Estos son los movimientos bancarios del profesor Neill Cubides antes de desaparecer en Bogotá

¿Qué ha pasado?

El docente de la Universidad del Externado, Neill Felipe Cubides, desapareció el pasado jueves 15 de enero, luego de salir de la Clínica del Country, ubicada en el norte de Bogotá.

En medio de la investigación, las autoridades detectaron que el pasado 16 de enero, en horas de la madrugada y cuando Cubides ya llevaba varias horas desaparecido, se presentaron varios movimientos de cuenta bancaria.

Los movimientos

Uno de los comprobantes deja ver cómo, a la 1:25:41 a. m., se hizo una transacción de 2.000.000 millones de pesos. Minutos después, a la 1:26:27 a. m., hubo un movimiento por 4.000.000 de pesos. Finalmente, a la 1:51 a. m., figura una compra por 250 mil pesos.

Tres días después de estos movimientos y tras varias horas de desaparecido, un hombre informó a las autoridades sobre el hallazgo de un cuerpo que estaba siendo incinerado en zona rural de la localidad de Usme.

El caso en este momento sigue en fase de indagación y los investigadores del CTI avanzan en el rastreo de las pistas para dar con los responsables de la muerte del recordado docente.