DIMAR advierte de fuertes vientos en la Costa durante esta semana: conozca detalles

Cartagena con incremento en la altura de las olas y el aumento en la velocidad del viento

La Dirección General Marítima (DIMAR) advierte de fuertes vientos durante esta semana en la Costa Caribe.

Esto por producto de unas condiciones en la zona norte del país, se presentarán vientos de hasta 55 kilómetros por hora y olas entre 2.0 metros y 4.0 metros.

Las condiciones más intensas se espera que se presenten hasta este miércoles 4 de marzo.

La DIMAR igualmente insiste en que podría extenderse hasta el fin de semana y se pueden generar mar de fondo en zonas costeras.

Christian Arango, meteorólogo de turno del IDEAM, dijo que “los modelos apuntan a que vamos a tener rafagas, con aumentos, hasta posibles vendavales. Esto principalmente en el Caribe central, es decir, Atlántico y Magdalena”.

Se espera que las condiciones se puedan sentir más fuertes en horas de la noche.