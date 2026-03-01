Aumenta a 10 metros el calado operativo en la zona portuaria de Barranquilla

La zona portuaria de Barranquilla vuelve a tener un calado operativo de 10 metros, así lo confirmó Lucas Ariza, director de Asoportuaria, quien indicó que esto se debe a los trabajos realizados por la draga que arribó a la ciudad semanas atrás.

“Ya estamos en 10 metros, luego de una bajada que tuvimos en el mes de enero. Aunque la draga tuvo algunas complicaciones para estabilizar, ya afortunadamente volvemos a tener un calado operativo muy bueno”, dijo Ariza a Caracol Radio.

Manifestó que antes de retomarse los trabajos de dragado se tuvieron algunas dificultades debido a las capacidades propias de la draga: es de un solo brazo, la tripulación nueva, entre otros.

¿Cuál es la draga?

La draga Hang Jun 6008 es la encargada de realizar los trabajos de dragado. La máquina había llegado a Barranquilla desde Puerto Ordaz, en Venezuela y tiene una capacidad de 6.500 metros cúbicos.

Arribó a la zona portuaria el pasado 9 de febrero y luego de unos trámites se retomaron los trabajos de dragado.