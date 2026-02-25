Apartamenteros se llevaron más de $12 millones en el conjunto Cimará de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Nicol López, víctima de apartamenteros en el conjunto residencial Cimará, ubicado en el barrio Reservas de Santa Rita, comuna 9 de Ibagué, relató como los delincuentes se llevaron más de $12 millones de su residencia.

“Salimos a eso de las 9 de la mañana y regresamos a eso de la 4 de la tarde, al ingresar observo en la habitación principal que está revolcada, en la habitación del niño observo que la cajonera estaba en el piso y observo que donde estaban mis joyas estaba en el piso”, dijo Nicol López.

En medio de este caso de robo, los delincuentes se llevaron un computador, un celular, una manilla de oro, relojes inteligentes y otros elementos de valor que sacaron en un bolso que estaba en la casa.

“Ese mismo días le avisamos al celador, al momento llega alguien y dicen que no se dieron cuenta, vamos a la administración y nos dicen que debemos enviar in correo, pero la respuesta dura aproximadamente 8 días, no nos dan respuesta, por eso llamamos a la Policía que llegaron e hicieron la verificación, llamaron a la Fiscalía y ellos hicieron la inspección”, destacó.

Según la afectada, los delincuentes eran dos hombres y una mujer que ingresaron por la portería “Nos dicen que el caso lo tiene la Fiscalía y no nos dejan ver las cámaras”.

Finalmente manifestó que al salir del apartamento dejaron el balcón abierto, algo que habían hecho en varias oportunidades, pero en este caso uno de los ladrones ingresó por el balcón, entró y le abrió a la mujer.

“Lo único que nos dijeron que fue que, podíamos tomar las fotos de las personas que habían ingresado, lo otro era que uno no se podía confiar en dejar le balcón abierto, pero si uno vive en un conjunto cerrado, se supone que uno paga administración y seguridad privada”, puntualizó.