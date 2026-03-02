Contraloría alerta al Gobierno atender pronto a afectados por lluvias y pide no eliminar diques

La Contraloría General de la República le pidió al Gobierno, especialmente a la UNGRD, que redoble los esfuerzos para atender de manera pronta y adecuadamente a los damnificados por la temporada invernal.

Además, la Contraloría expresó su preocupación por una presunta instrucción del Gobierno para retirar estructuras como diques y compuertas en zonas inundadas sin que exista el respaldo técnico necesario, lo cual podría agravar la situación tras la grave temporada de lluvias que afecta a 25 municipios en Córdoba y ha dejado a más de 81.000 familias afectadas.

Para el ente de control, la posible eliminación de diques y compuertas sin estudios hidráulicos ni autorizaciones ambientales en la emergencia invernal de Córdoba, podría agravar las inundaciones y generar mayores riesgos para comunidades y bienes públicos.

Según información pública citada por el presidente Gustavo Petro, se habrían identificado 14 diques que estarían impidiendo el flujo natural del agua y por eso deberían ser demolidos.

Sin embargo, el ente de control enfatiza que después de hacer una visita a los municipios afectados como Montería, Cereté, Lorica y San Pelayo, muchas de las aguas ya están estancadas y necesitan bombeo mecánico.

Por eso, el ente de control señala que retirar diques sin estudios puede tener efectos no previstos, como cambios en el cauce natural de ríos, mayor velocidad del agua en ciertos tramos, erosión de suelos o incluso nuevas inundaciones en áreas que hasta el momento estaban más protegidas.

También, la Contraloría dice que cualquier decisión de este tipo debe respaldarse en estudios hidráulicos previos y contar con autorizaciones ambientales para garantizar que las intervenciones no generen efectos contrarios. De lo contrario, advierte que podrían “generarse males mayores y riesgos de afectación al patrimonio público”.

¿Para qué sirven?

Los diques y compuertas forman parte de las estructuras que regulan el flujo de agua en ríos y sistemas secundarios, y su retiro sin un análisis puede cambiar de forma imprevista la dinámica de los caudales, intensificar inundaciones en otros sectores o poner en peligro a comunidades aguas abajo.

La Contraloría ha insistido en que las decisiones en medio de la crisis invernal deben guiarse por criterios técnicos, ambientales y de responsabilidad fiscal, para proteger tanto a los damnificados como al patrimonio del Estado.

Además, el seguimiento incluye la vigilancia del uso de recursos públicos asignados para la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) para no repetir la atención que se les dio en otra emergencia en el año 2023 por el fenómeno de La Niña donde no se ejecutaron los recursos de forma eficiente.