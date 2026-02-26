Sector financiero y petrolero rechazan impuesto al patrimonio a las empresas

La Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) y la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) cuestionaron el impuesto al patrimonio establecido en el Decreto 0173 de 2026, que fija un impuesto al patrimonio con una tarifa general del 0,5% para las empresas del país y del 1,6% para el sector financiero, incluida la industria aseguradora, y minero energético.

En el programa 6AM W, Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, afirmó que el problema del impuesto “es multicapa” y va más allá del porcentaje fijado.

“Es una mala idea el impuesto al patrimonio para empresas”, señaló Morales, donde según él, trata de la misma manera a todos los subsectores financieros, sin tener en cuenta que las aseguradoras funcionan bajo un modelo distinto al de los bancos u otras entidades.

“Nosotros hemos apoyado la declaratoria de emergencia económica por el tema del frente frío en Córdoba, creemos que se justificaba, pero lo que no se justifica es que se tomen medidas inadecuadas e impertinentes para solucionar el problema”, aseguró Morales.

Fasecolda sostiene que a esta nueva carga se suma a una sobretasa del 5% que ya pagan en el impuesto de renta. Incluso recordó que en una emergencia anterior se intentó elevar esa sobretasa hasta el 15%, propuesta que luego fue suspendida. Con el nuevo impuesto, advierten, la presión fiscal se incrementa aún más.

Según las cifras del sector, la tasa efectiva de tributación en seguros generales hoy se acerca al 40%. Es decir, de cada 100 pesos que genera la industria, cerca de 40 terminan en impuestos, un nivel que, según el comunicado, supera estándares internacionales.

La entidad enfatizó en que el impuesto sería una decisión regresiva y un “desincentivo a la productividad, el empleo y la inversión en la economía del país”. Recuerda que en 2025, el sector financiero pagó $27,6 billones en siniestros, recursos que permitieron cubrir pérdidas de hogares, empresas y productores. Lo que, si el decreto se cumple, reduciría de forma directa el presupuesto público, porque parte de las afectaciones son asumidas por las pólizas.

Al mismo tiempo, la industria registró una caída del 20% en sus utilidades durante 2025. Es decir, ganó menos que el año anterior. Para el gremio, imponer una nueva carga tributaria en un escenario de menores ganancias puede afectar la capacidad de inversión y el crecimiento del sector.

El impacto al sector minero energético

Por su parte, Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, también manifestó preocupación por el impacto del impuesto en su sector, ya que cuestionó el esquema tributario adoptado.

“Todo el país debe ser solidario y mostrar con acciones concretas un apoyo al departamento de Córdoba. Ahora, el otro tema es el esquema tributario. No tiene sentido gravar en exceso a un sector discriminándolo en relación con otros sectores”, afirmó.

Pearl advirtió que la industria de petróleo y gas enfrenta un panorama complejo, donde Colombia tiene menos de seis años de reservas de gas y menos de siete años de reservas de petróleo; la actividad exploratoria ha caído más de un 60% y, según cifras del sector, en los últimos tres años el Gobierno ha dejado de recibir más de $21 billones en ingresos provenientes de esta industria. Además, se han perdido más de 20.000 empleos y el sector decreció 2,6% el año pasado.

“Este impuesto al patrimonio significa menos inversión, menos crecimiento, menos empleo formal y menos beneficios para los ciudadanos colombianos. Hay que encontrar maneras distintas de afrontar esta crisis”, concluyó Pearl.