Con Richard Ríos, Benfica sufre, reacciona y se mete de lleno en la pelea antes del clásico

El Benfica consiguió un triunfo trabajado en la jornada 24 de la Liga Portugal tras imponerse 1-2 al Gil Vicente en un duelo que exigió carácter y paciencia. La victoria no solo le permite mantenerse en la pelea por el campeonato, sino que lo deja tercero en la tabla con 58 puntos, a tres del Sporting CP y a siete del líder, el FC Porto, su próximo rival.

El compromiso comenzó cuesta arriba para el conjunto lisboeta, que tardó en imponer condiciones y vio cómo el local se aproximaba con peligro en los primeros minutos. Con el paso del tiempo, Benfica logró acomodarse mejor en el campo y encontró premio a balón parado: António Silva abrió el marcador sobre el minuto 35, dándole tranquilidad parcial a las ‘águilas’.

Sin embargo, el Gil Vicente reaccionó tras el descanso y encontró el empate en el 52’, obligando nuevamente a los visitantes a acelerar. El equipo mostró carácter y, luego de varios intentos, encontró el tanto definitivo al 73’ gracias a un potente zurdazo de Andreas Schjelderup.

En ese tramo decisivo apareció el colombiano Richard Ríos, quien ingresó al minuto 69 para aportar equilibrio y dinámica en el mediocampo. Su entrada coincidió con el mejor momento del Benfica en la segunda parte: más intensidad en la recuperación y mayor claridad en la transición ofensiva. Ríos ayudó a sostener el ritmo cuando el partido estaba abierto y fue clave para cerrar espacios en los minutos finales.

El triunfo fortalece la confianza del equipo de cara al duelo directo frente al Porto, un choque que puede redefinir la lucha por el título. Para Richard Ríos, sumar minutos en un contexto de alta exigencia reafirma su importancia dentro de la rotación y lo consolida como una pieza cada vez más habitual en el esquema lisboeta.

