Carolina Munévar brilló en el Campeonato Parapanamericano de Paracycling en Brasil

Daniela Carolina Munévar Flórez se alzó con los oros en las pruebas de fondo, contrarreloj individal (Ruta) y Scratch (Pista) / Foto: Indeportes Boyacá.

Daniela Carolina Munévar inició la temporada 2026 conquistando tres medallas de oro y un desempeño sobresaliente en ruta y pista del Campeonato Parapanamericano realizado en la localidad de Indaiatuba, municipio del estado de São Paulo, Brasil.

La ciclista boyacense Daniela Carolina Munévar Flórez abrió la temporada 2026 con una destacada actuación en competencias internacionales, donde sumó un total de tres preseas doradas, dos medallas de plata y otra de bronce en diferentes modalidades de la pista y ruta.

Munévar, representante de la categoría C2 Damas, se coronó campeona en las pruebas de Fondo Ruta y Contrarreloj Individual, consolidándose una vez más como una de las deportistas más fuertes del país en su clase.

En la crono, Daniela Carolina obtuvo el primer lugar con un tiempo de 23’27” en un recorrido de 12 kilómetros, la deportista destacó la exigencia del terreno.

“Era una contrarreloj muy rápida, muy exigente, con un trazado ondulado y presencia de viento que en algunos tramos jugaba a favor y en otros en contra”, explicó.

Oro también en la pista

Además de sus éxitos en ruta, Munévar brilló en el velódromo al obtener oro en la prueba de Scratch, dos medallas de plata en las pruebas de velocidad y kilómetro, y una de bronce en la modalidad de eliminación.

Sobre su desempeño, la campeona expresó que las competencias exigieron concentración, estrategia y fortaleza física.

“La prueba de ruta también fue muy exigente. Era un circuito rápido, con un repecho corto pero fuerte. Afortunadamente logramos hacer una muy buena carrera, luchando hasta el final y logramos conquistar el primer lugar”, señaló.

Inicio prometedor hacia una gran temporada

La vigente Campeona Nacional de Ruta y Contrarreloj Individual resaltó el trabajo conjunto de su equipo técnico y sus compañeros, agradeciendo el respaldo recibido durante el evento.

“Gracias a Dios nos fue muy bien en este evento, que era muy importante para iniciar la temporada”, aseguró.

Con estos resultados, Daniela Carolina Munévar marca un inicio sólido en su calendario deportivo 2026 y ahora se prepara para afrontar los próximos certámenes del calendario nacional, en los que espera seguir sumando triunfos para Boyacá y para el país.