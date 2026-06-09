Comunidad del barrio San Antonio tendrán nuevo espacio recreativo

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Alcaldía municipal de Tunja, Findeter, el contratista Consorcio San Antonio y la interventoría Consorcio San Antonio 074 invitan a la comunidad, a la socialización fin de obra del proyecto “Revisión, ajustes y complementación a los estudios y diseños, construcción y puesta en funcionamiento de la primera fase del complejo deportivo y recreativo del suroriente, ubicado en el barrio San Antonio”.

Yolanda Córdoba Rincón, presidente de la junta de acción comunal manifestó que “el año pasado, en el mes de junio, se socializó con la Junta de Acción Comunal que el Ministerio de Hacienda, Ciudad y Territorio que iniciaría la primera fase del Complejo Deportivo y Recreativo del Sur Oriente, aquí en Tunja”.

Este proyecto incluye senderos peatonales, escaleras de acceso desde la parte sur a la parte occidental, ciclorrutas para la movilidad sostenible, zonas de juegos biosaludables, parques infantiles, zona de juegos para adulto mayor. De igual manera incluye dos canchas (una abierta y otra cancha sintética encerrada) y un parque diseñado como arenero para los niños.

“Este proyecto lo ejecutó el Consorcio San Antonio con un contrato número 1085-85 del 2024 y creemos, la comunidad está muy contenta porque esta construcción nos crea un encuentro de deporte y de recreación para todos”, señaló.

Se realizará se realizará la última socialización este martes 9 de junio a las 6:00 p.m en el Salón Comunal del Barrio San Antonio, ubicado en la Carrera Tercera número 909″.