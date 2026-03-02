Campesinos del páramo del Almorzadero en Santander pospusieron paro programado para marzo

Bucaramanga

Campesinos que residen en el páramo del Almorzadero, en el departamento de Santander habían anunciado el inicio de un paro desde este primero de marzo; incluso, habían informado que se iba a bloquear la Troncal Central del Norte, una vía que permite la comunicación entre Cúcuta, Málaga y Boyacá.

Sin embargo, los mismos organizadores de la manifestación no concretaron la protesta ante un anuncio hecho por la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS.

Portavoces de los campesinos en el municipio del Cerrito indicaron que la CAR de Santander efectuó una mesa técnica con varias instancias en el “en el marco del proceso de revisión excepcional que busca modificar el uso de suelo de dos predios en esta localidad”.

La autoridad ambiental dio a conocer el estado actual del proceso desde el componente técnico y normativo lo que permitió desactivar las manifestaciones programadas para el 1 de marzo.

“Este espacio buscará gestionar las condiciones especiales que se presentan en el territorio y obtener el concepto técnico indispensable para continuar con el proceso de revisión excepcional que adelanta el municipio de Cerrito”, indicó la CAR regional.