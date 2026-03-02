Taxistas del aeropuerto de Bucaramanga anuncian paro. ¿Cuándo?

Bucaramanga

Los taxistas que prestan servicio hasta el aeropuerto de Bucaramanga anunciaron una protesta pues aseguran que la concesión que maneja la terminal no cumple disposiciones de la Superintendencia de Puertos y Transporte.

Dicha resolución, dicen los taxistas, prohíbe la privatización y las prácticas que limiten la libre operación en los aeropuertos del país, especialmente en el aeropuerto internacional Palonegro.

Recuerdan que, en tal sentido, ya se impuso una multa millonaria por el incumplimiento de esta normativa.

Los taxistas aseguraron que “se viene presentando un monopolio que impide a los conductores de vehículos de servicio público que no hacen parte del consorcio operar libremente en el aeropuerto”.

El gremio de taxistas anuncia que el paro comenzará durante las primeras horas del próximo viernes 6 de marzo, con una manifestación en la vía entre Girón y Lebrija a la altura de una polvorera.