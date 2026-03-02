A la cárcel hombres que habrían propiciado secuestro de 157 miembros de Policía y Ejército

Enfrentamiento entre soldados y policías en deja un militar muerto en Ocaña. Foto: Colprensa( Thot )

Un juez envió a prisión a dos hombres que, al parecer, serían los responsables de los secuestros de 157 integrantes del Ejército y la Policía Nacional, ocurridos entre los meses de marzo y septiembre de 2025, en los municipios de Argelia y El Tambo (Cauca).

Se trata de Duberney Galvis Plaza y Juan Pablo Giraldo Mena, quienes, según la Fiscalía General de la Nación, “se habrían articulado con la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc con el propósito de movilizar y persuadir a civiles para que retuvieran ilegalmente a uniformados que cumplían actividades operacionales en la zona”.

Cuándo ocurrieron los tres secuestros:

El primer caso ocurrió entre el 6 y el 8 de marzo de 2025, en el corregimiento El Plateado, donde 28 policías fueron retenidos.

El segundo se registró en junio del mismo año y estuvo dirigido contra 57 militares, que fueron llevados a la fuerza de la vereda La Hacienda al sector Fondas, en El Tambo.

El tercer hecho se presentó entre el 7 y el 8 de septiembre de 2025, en el cerro El Tigre, ubicado en el corregimiento Honduras, donde 72 militares fueron retenidos.

“Galvis Plaza y Giraldo Mena son señalados de cumplir roles de dirección, coordinación y negociación, dar instrucciones para mantener a los funcionarios en cautiverio y posteriormente sostener diálogos con entidades estatales para que brindaran concesiones al grupo armado ilegal Carlos Patiño y así concretar las liberaciones”, mencionó la Fiscalía.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de secuestro extorsivo y concierto para delinquir, las dos conductas agravadas.

Los procesados no aceptaron los cargos y un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías, les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.