El misterio de un joven desaparecido durante el secuestro de 33 militares en Guaviare ¿Qué se sabe?

En medio del secuestro de 33 militares ocurrido en la vereda Nueva York, Guaviare, salió a la luz un episodio que ha despertado inquietudes entre las autoridades: la presencia de un joven que, según reportes de inteligencia, habría sido golpeado por orden de alias Yimmi Martínez, cabecilla del frente 44 de las disidencias, por quien hoy el Gobierno ofrece $500 millones de recompensa.

De acuerdo con versiones del almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, varios campesinos ingresaron a un salón donde permanecían retenidos los militares y llevaron consigo al joven con visibles heridas en el cuerpo.

Ante la gravedad de su estado, los enfermeros de combate del Ejército que estaban secuestrados le brindaron atención médica de emergencia.

Poco después, un grupo de hombres intentó sacar al joven del lugar, pero los uniformados se negaron a entregarlo, advirtiendo que necesitaba cuidados urgentes por las heridas.

No obstante, finalmente accedieron, bajo la condición de que quedara constancia en un acta de que los soldados no lo habían agredido, sino auxiliado por su estado de salud.

El joven fue retirado del sitio por la comunidad con rumbo desconocido y, hasta el momento, no se tiene información oficial sobre su paradero.

Horas después, los 33 militares fueron liberados, entregándolos a una comisión del Gobierno Nacional, pero el destino del joven continúa siendo un misterio en la investigación que rodea los hechos de Guaviare y el rol de alias Yimmi Martínez, señalado como responsable de la asonada contra la tropa de operaciones especiales que duró 105 horas secuestrada por la comunidad.