“Pronto se emitirá orden de captura”: Policía sobre hijo que habría asesinado a su madre en Cali

La víctima, María Nancy Díaz, era una reconocida rescatista y protectora de animales en la capital del Valle

Las autoridades confirmaron que ya fue identificado e individualizado el hombre señalado de haber asesinado a su madre en el barrio San Marcos, oriente de Cali. La víctima fue identificada como María Nancy Díaz, reconocida en la ciudad por su labor como rescatista y defensora de animales.

De acuerdo con el reporte policial, el cuerpo de la mujer fue hallado al interior de una vivienda ubicada en la calle 86 con carrera 26 G5. Presentaba signos de violencia, estaba amarrada y habría fallecido por asfixia.

El principal sospechoso es su hijo, Cristian, quien no fue capturado en flagrancia, por lo que continúa vinculado al proceso en libertad mientras avanzan las investigaciones.

El coronel Milton Melo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, aseguró que el caso tiene prioridad y que ya se adelantan los trámites para emitir una orden de captura.

“Es un hecho que va en contra de las mujeres y que rechazamos contundentemente. Con la Fiscalía dimos prioridad al caso. Tenemos elementos materiales probatorios importantes y pronto se emitirá la orden de captura, porque el presunto responsable ya está plenamente individualizado”, afirmó el oficial.

El concejal de Cali, Roberto Ortiz, lamentó lo ocurrido a través de sus redes sociales: “Es desgarrador el asesinato de María Nancy Díaz, nuestra querida rescatista de Cali, presuntamente a manos de su hijo”.

Por su parte, la Personería de Cali rechazó el presunto feminicidio y señaló que este hecho constituye una grave vulneración a los derechos humanos y a la vida de las mujeres.