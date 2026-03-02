Caen cuatro guerrilleros del ELN con armas y granadas que extorsionaban en Buenaventura

Cuatro presuntos integrantes del ELN fueron capturados en la vereda San Cipriano, zona rural de Buenaventura, en medio de un operativo que dejó al descubierto armas largas, una granada de fragmentación y munición de guerra.

Según la Tercera División de Ejército, los detenidos harían parte del Frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez, estructura del ELN que delinque en el Distrito Especial de Buenaventura y que estaría vinculada a cobros extorsivos relacionados con la minería ilegal, además de la planeación de acciones terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública.

Las capturas se realizaron mediante orden judicial de allanamiento, tras varios meses de labores de inteligencia. En el operativo participaron tropas del Batallón de Montaña N.° 3 del Ejército, junto con unidades de la Armada y en coordinación con la Policía y la Fiscalía.

Durante el procedimiento fueron incautadas dos armas largas, un arma corta, 70 cartuchos de diferentes calibres, una granada de fragmentación, dos proveedores y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares. Este material, de acuerdo con la investigación, sería utilizado para ejecutar ataques en corredores viales y zonas estratégicas del área rural de Buenaventura.

Ampliar Cerrar

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía para su judicialización por delitos como concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo y posibles conductas relacionadas con terrorismo y extorsión.

Las investigaciones señalan que esta estructura estaría bajo el mando de alias “El Mono”, señalado de coordinar actividades criminales y ordenar atentados en la región.