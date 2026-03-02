“Gota a gota”, estaría detrás de homicidio de hombre hallado en bolsas en Cali

Como Rolando Alivio Rúa fue identificado el hombre hallado sin vida dentro de bolsas plásticas en un canal de aguas residuales del sector El Vivero, en inmediaciones de los barrios 7 de Agosto y Charco Azul, en el oriente de Cali.

El hallazgo se dio luego de que residentes del sector alertaran a las autoridades sobre la presencia de un objeto sospechoso en el canal. Al verificar la situación, unidades de la Policía confirmaron que se trataba del cuerpo de un hombre.

De acuerdo con información preliminar entregada por la Policía Metropolitana de Cali, una de las hipótesis que se analiza en la investigación estaría relacionada con préstamos informales conocidos como “gota a gota”. No obstante, las autoridades precisaron que el móvil del crimen continúa en verificación.

“Nos encontramos en etapa investigativa. Se logró la identificación de la víctima y se adelantan las labores para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades”, indicó el coronel Milton Melo, subcomandante de la Policía Metropolitana.

Este caso se suma a otros tres homicidios registrados en las últimas horas en Cali, ocurridos en los barrios El Obrero, San Luis y en la calle cuarta oeste con carrera 73.

El proceso judicial permanece en curso.