Emiratos Árabes Unidos cierra su embajada en Irán y retira a su embajador tras ataques

Emiratos Árabes Unidos cerró su embajada en Irán y retiró a su embajador, indicó un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores este domingo, tras una andanada de bombardeos iraníes.

“Emiratos Árabes Unidos anuncia el cierre de su embajada en Teherán y la retirada de su embajador y de todos los miembros de su misión diplomática, y condena los ataques iraníes”, dice un comunicado publicado en X por el director de comunicaciones estratégicas del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La decisión se da en respuesta “a los ataques iraníes de misiles que tuvieron como objetivo el territorio del país, ataques agresivos que impactaron sitios civiles, incluyendo áreas residenciales, aeropuertos, puertos e instalaciones de servicios, lo que pone en peligro a civiles indefensos”.