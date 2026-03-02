El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Creará un problema con el Congreso: Thomas Shannon por decisión de Trump de atacar a Irán con Israel

El exsecretario de Estado de Estados Unidos y exembajador de esa nación norteamericana en Brasil, Thomas Shannon, habló en los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio, con Julio Sánchez Cristo, sobre todo el entramado geopolítico y militar que han dejado los ataques de Israel y EE.UU. contra Irán a tres días de haberse iniciado la primera ofensiva.

Lea más: Tema nuclear se está utilizando para justificar ataque contra Irán: Centro de Estudios Árabes

“El presidente Donald Trump tomó la decisión sin consultar y obviamente esto va a crear un problema con el Congreso, especialmente con el Partido Demócrata”, dijo en su primera intervención.

Sin embargo, explicó que, “por lo menos en los días y semanas que vienen, el Congreso no se va a meter en este momento”.

¿Quién será el nuevo líder supremo de Irán?

Para Shannon, Trump no tiene la decisión, sino que esta será netamente de los iraníes.

Lea también: Irán nombra a general de la Guardia Revolucionaria como nuevo ministro de Defensa

“El mismo presidente Trump habló hoy sobre que él tiene en mente por lo menos tres personas, pero Irán tiene su gobierno, tiene un proceso de seleccionar quién va a reemplazar el líder supremo y quién va a reemplazar a los otros oficiales que ya se murieron en los ataques. Entonces yo creo que al fin del día no va a ser una selección del presidente, al contrario, va a ser una selección de los iraníes propios”, aseveró.

Escuche la entrevista completa a continuación:

