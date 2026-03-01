Hable con elPrograma

Trump afirma que todo el mando militar de Irán “ha desaparecido”

El mandatario estadounidense afirma que muchos quieren inmunidad.

Donald Trump. EFE / EPA / Francis Chung / POOL

EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que todo el mando militar de Irán “ha desaparecido” después del operativo conjunto con Israel lanzado contra Irán y que muchos de ellos “quieren inmunidad”.

“Todo el mando militar también ha desaparecido, y muchos de ellos quieren rendirse para salvar sus vidas. Quieren inmunidad”, aseguró Trump en un vídeo publicado en su red social Truth Social. EFE

