Trump afirma que todo el mando militar de Irán “ha desaparecido”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que todo el mando militar de Irán “ha desaparecido” después del operativo conjunto con Israel lanzado contra Irán y que muchos de ellos “quieren inmunidad”.

“Todo el mando militar también ha desaparecido, y muchos de ellos quieren rendirse para salvar sus vidas. Quieren inmunidad”, aseguró Trump en un vídeo publicado en su red social Truth Social. EFE