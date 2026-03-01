Desde la Asamblea piden estudio técnico ante propuesta de coadministración del aeropuerto Cortissoz

En la instalación de las sesiones ordinarias de la Asamblea del Atlántico, la diputada Lourdes López propuso un estudio técnico del lado tierra y aire del aeropuerto Ernesto Cortissoz, ante la propuesta de coadministración del Distrito de Barranquilla.

“No me opongo, pero quiero hacer un estudio técnico del lado aire y lado tierra sobre la petición del alcalde y gobernador”, manifestó Lourdes.

Por otra parte, desestimó que la propuesta de coadministración pueda ser “la salvación” para el aeropuerto Ernesto Cortissoz, al considerar que varios operadores en el departamento no han tenido buena gestión.

“No sé, tendría que ser como un operador y ya he visto a muchos operadores fallándome”, sostuvo.

Más gremios respaldan la solicitud

Por su parte, Mario Muvdi, presidente de la Junta de Cotelco Atlántico, respaldó la propuesta del alcalde Alex Char de coadministrar el aeropuerto Ernesto Cortissoz.

“Yo pienso que el Gobierno debe aprovechar estas oportunidades de que los gobernantes que están ejecutando bien las obras pues administren estos temas que no se han podido desarrollar por parte del Gobierno”, manifestó.