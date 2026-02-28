Capturado alias “Jhonier”, extorsionista de las disidencias de Calarcá en el Meta

Alias “Jhonier”, extorsionista de las disidencias de Calarcá en el Meta, junto a otros cuatro integrantes. (Foto: cortesía)

El Ejército Nacional a través de la Fuerza de Tarea Omega logró la captura de alias “Jhonier”, el segundo cabecilla de la estructura ilegal al servicio de alias “Calarcá”, así como a otros cuatro integrantes más en Vista Hermosa, Meta.

Según la inteligencia militar, alias “Jhonier” o “yonier” se desempeñaba como segundo cabecilla de la estructura Marco Aurelio Buendía del Bloque Jorge Suárez Briceño.

Este hombre era el responsable de coordinar acciones armadas, logísticas y de expansión criminal de los departamentos del Meta y Guaviare. Además cuenta con una trayectoria delictiva superior a diez años, periodo en el que habría participado en homicidios selectivos, desplazamientos forzados, extorsiones y ataques contra la Fuerza Pública, consolidándose como uno de los principales dinamizadores de las acciones terroristas en esta región del país.

Asimismo, se le atribuye la planeación y ejecución de actividades de control territorial ilegal, la intimidación a la población civil y el direccionamiento de redes de apoyo al terrorismo, afectando la seguridad y la estabilidad institucional en corredores estratégicos del suroriente colombiano.

Su captura representa un golpe estructural a la capacidad de mando, control, y financiamiento de la organización criminal, debilitando significativamente el accionar delictivo y contribuyendo a la protección de la población.