Gobernador de Santander asegura que asamblea de la CDMB no se realizó por falta de quórum

El gobernador de Santander y presidente de la Asamblea Corporativa de la CDMB, Juvenal Díaz, aseguró que la sesión convocada para este 27 de febrero no pudo realizarse por falta de quórum deliberatorio y decisorio.

Únase a nuestro canal de WhatsApp de Caracol Radio Bucaramanga y entérese de todas las noticias

Según explicó el mandatario, la inasistencia de varios alcaldes, quienes integran la Asamblea Corporativa, impidió instalar formalmente la reunión citada para las 9:00 de la mañana.

Contexto: Video: El encontronazo entre el gobernador de Santander y el director de la CDMB

“La Asamblea Corporativa está conformada exclusivamente por los representantes legales de las entidades territoriales. El Director General de la Corporación asiste como invitado, pero no hace parte de la Asamblea ni del quórum”, señaló.

El gobernador indicó que la citación se realizó en cumplimiento de los estatutos y sostuvo que su voluntad era llevar a cabo la sesión. Sin embargo, reiteró que cuando no hay quórum no se puede deliberar ni tomar decisiones.

Le recomendamos: Campesinos de Cerrito en Santander anuncian paro desde el 1 de marzo por proyectos productivos

En consecuencia, y conforme al artículo 16 de la Resolución 1890 del 25 de septiembre de 2006, anunció que se realizará una nueva citación dentro de los ocho días siguientes, siguiendo el procedimiento establecido.

“En Santander actuamos con institucionalidad, con transparencia y con respeto por la norma”, concluyó.