La hamburguesa está de moda con el Burger Fest Quindío 2026, esperan vender 40.000 hamburguesas

Hoy se inicia en siete municipios del Quindío el Burger Fest, donde esperan vender 40.000 hamburguesas a 22.000 pesos cada una, hay premios para los más comelones de hamburguesa y para la mejor hamburguesa.

Se inicia la segunda edición del Burger Fest Quindío, evento que se realizará hasta 16 de marzo y que contará con la participación de 48 restaurantes en siete municipios del departamento.

La iniciativa, respaldada por la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, la gobernación del Quindío y el equipo organizador, proyecta la venta de más de 40.000 hamburguesas, consolidándose como una estrategia para dinamizar el comercio y posicionar al territorio como destino gastronómico.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Felipe Barahona, coorganizador del Burger Fest Quindío 2026 “es un evento que arranca hoy 28 de febrero y va hasta el 16 de marzo, fortaleciendo y dinamizando la economía como lo hemos hecho durante los otros eventos.

¿Qué particularidad tiene esta versión con respecto a la anterior?

La ambición de crecer, eso es un niño que se nos creció, ya es un señor evento, tenemos 48 restaurantes participantes, una meta muy ambiciosa de lograr vender 40.000 hamburguesas durante el evento, logramos llegar a siete municipios del departamento.

Entonces, creemos que este evento va creciendo y va fortaleciendo a comparación de los otros, que era como un niño lo vemos así y esta oportunidad queremos sacarla del estadio.

¿Cómo va a ser la dinámica esta vez? ¿Cómo la gente va a saber cuáles son los establecimientos?

Tenemos una página de aterrizaje que es www.burgerfestquindio.com ahí van a estar todos los participantes, los participantes podrán en esta oportunidad a diferencia de los otros votar por la mejor hamburguesa.

También a través de las redes sociales podrán hacer las votaciones y en el jurado calificador, ¿quién decidirá? ¿Quién es la mejor hamburguesa del departamento de Quindío?

¿Y también hay premio para los comensales?

Claro que sí, nosotros siempre tenemos el rey o la reina de la hamburguesa, quien coma, siga nuestras páginas en redes sociales va a tener un premio de 600.000 pesos, el que visite más establecimientos durante el evento.

¿Qué precio va a tener la hamburguesa?

La módica suma de 22.000 pesos, van a poder disfrutar las mejores hamburguesas en competencia del departamento del Quindío.

Según su percepción, ¿cómo es una buena hamburguesa?

Yo le digo, eso para el gusto de los colores, para mí es la hamburguesa que tenga dulce, pero una buena carne es el alma de una hamburguesa.

Invitamos a todos los oyentes del departamento del Quindío que visiten el departamento del Quindío y conozcan los restaurantes participantes en los siete municipios. El Quindío está de moda, la hamburguesa está de moda del 28 de febrero al 16 de marzo.