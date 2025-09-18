Llega el Burger Fest 2025 para los amantes de las hamburguesas

Se desarrolla en varias ciudades de Colombia el Burger Fest 2025, un emocionante festival gastronómico creado para deleitar a todos los amantes de las hamburguesas, donde se disfruta de una amplia variedad de sabores, estilos y creatividades de esta deliciosa comida preparadas por chefs y restaurantes de muchas regiones y elegir al top 5 de tu ciudad.

En el evento que va hasta el 30 de septiembre de 2025, las hamburguesas tendrán un precio especial de $18.900 pesos, permitiendo a los comensales disfrutar de preparaciones únicas y creativas. El jurado es el público, quienes votan por su favorita, calificarán atención, innovación y presentación por medio de likes y comentarios en las cuentas oficiales del evento.

Cortesía: @burgerfestoriginal Ampliar

Burger Fest no solo es una competencia culinaria, sino también una celebración de la creatividad y la innovación en la gastronomía. Los organizadores esperan que esta iniciativa motive a las personas a explorar las distintas propuestas que hay de hamburguesas. Con esta edición, el evento busca consolidarse como un referente gastronómico en Colombia, y que las personas prueben y elijan cuál va a ser la mejor hamburguesa del país.

No te pierdas la oportunidad de vivir una experiencia deliciosa y llena de sabor. Más información en @festivalesgastronomicos y @burgerfestoriginal.