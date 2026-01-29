¿Cuándo prescribe una letra de cambio? Ley explicada y acción judicial para solicitarlo

El título-valor en Colombia es un documento que se emplea para la ejecución de un derecho o una obligación que está detallada en el mismo. Uno de los usos más comunes es en la representación de sumas de dinero, que corresponden al poseedor del título-valor como beneficiario.

Entre los recursos de este tipo más empleados en Colombia se encuentran los pagarés y las letras de cambio. Aunque ambos tienen funciones similares, existen algunas diferencias fundamentales que vale la pena conocer para comprender su alcance y funcionalidad de cara a la ley.

Tenga en cuenta, además, que el título-valor tiene el potencial de prescribir luego de cierta cantidad de años desde la fecha en la que se exigió el pago. Tome nota a continuación de todas estas características.

¿Qué es una letra de cambio y cómo se diferencia de un pagaré?

Ambos, la letra de cambio y el pagaré, funcionan como títulos de crédito, con los que se busca garantizar el pago de una deuda determinada. Sin embargo, tienen diferencias fundamentales en cuanto al emisor de la orden y los participantes de la misma.

Así las cosas, como explica la Notaría 19 de Bogotá, mientras que en el pagaré un deudor se compromete a pagarle a un acreedor, en el caso de la letra de cambio intervienen tres actores, puesto que existe un girador, que ordena al deudor pagarle una suma a un tercero que actúa como beneficiario.

De igual manera, en la letra de cambio puede intervenir un endosatario, que en el caso de presentar negociación adquiere el derecho a recibir el pago; por otra parte, la notaría resalta que el girador puede ser el mismo beneficiario final.

¿Cuándo prescribe la letra de cambio en Colombia?

De acuerdo con el Código de Comercio, las deudas suscritas en los títulos valores como las letras de cambio y los pagarés tienen un plazo de tres años, contados a partir de la fecha en la que se exigió el pago inicialmente para la prescripción.

De igual manera, los juristas señalan que la prescripción es una figura que en este tipo de casos se puede ver interrumpida por un acto judicial, entre los que se encuentra la demanda o el requerimiento formal de cobro.

¿Qué puede hacer un acreedor si prescribe la letra de cambio?

Entre las herramientas legales que pueden usar los acreedores para exigir el pago de las obligaciones al prescribir una letra de cambio, se encuentra la “acción de enriquecimiento sin causa”, como la describe el artículo 882 del Código de Comercio.

Según explica la firma GMH Abogados, el acreedor puede recurrir a esta figura para evitar la prescripción, siempre y cuando lo haga dentro del año siguiente al suceso.

La Corte Suprema de Justicia explica que se necesitan los siguientes requerimientos para el cumplimiento de esta acción: