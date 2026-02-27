En la terraza de una vivienda fue asesinada una mujer en Baranoa, Atlántico

En la noche de este jueves, dos personas llegaron hasta una vivienda en donde se encontraba Landrys Johana Yepes Estrada, y sin mediar palabras le dispararon en varias ocasiones hasta causarle la muerte en el lugar de los hechos.

Según el reporte policial, los hechos ocurrieron en la calle 21 con carrera 10, en el barrio Villa Carolina, en el municipio de Baranoa.

Mientras tanto, la Policía adelanta la investigación de este hecho.

Ya son 15 las mujeres asesinadas en el Atlántico

Landys Yepes Estrada se convierte en la decimo quinta mujer asesinada en el departamento del Atlántico en lo que va de este año.

Los casos recientes tienen que ver con una joven de 17 años asesinada en el barrio Las Américas, en Barranquilla y el hallazgo de un cuerpo sin vida de una mujer en el municipio de Soledad.