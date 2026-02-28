Autoridades investigan crimen de un vendedor de comidas rápidas en Malambo, Atlántico

En la noche de este viernes fue asesinado Armando Eneys Buelvas Camargo, de 29 años, un vendedor de comidas rápidas en el municipio de Malambo. El hecho se registró en el barrio Villa Esperanza.

Según se conoció, el crimen se perpetró en la Cancha de Los Chopas. Allí un sicario llegó y le disparó sin mediar palabras, posteriormente se dio a la huida a bordo de un motocarro.

A pesar de que el hombre fue llevado hasta la Clínica Campbell de este municipio, murió minutos después de su ingreso al centro asistencial.

Policía investiga este crimen

Mientras tanto, la Policía adelanta la investigación de este caso, y negó que se haya perpetrado en medio de un evento político, como se estaba dando a conocer a través de redes sociales.

“El caso corresponde a hechos aislados, que actualmente son materia de investigación por parte de nuestras unidades de Policía Judicial, con el fin de esclarecer las circunstancias, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia”, indicó la Policía.