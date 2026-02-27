VIDEO: Canción de Shakira y Beéle se estrenará el 4 de marzo
La artista barranquillera confirmó la fecha en que será estrenada la canción.
El 4 de marzo será estrenada la nueva canción de Shakira y Beéle. Así lo dio a conocer la artista barranquillera a través de un mensaje en su cuenta en Instagram, en donde se escuchar parte de la canción.
- Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp
“Algo tú con Beéle. Qué ganas que ya sea 4 de marzo”, dijo Shakira.
En la noche de este jueves, Beéle compartió algunas imágenes en donde se mostraba a Shakira bailando parte de la canción.
Hay que indicar que Shakira y Beéle estuvieron en Barranquilla el pasado 18 de febrero grabando juntos en el barrio Abajo el videoclip de lo que será su nueva canción.