28 feb 2026 Actualizado 14:54

Barranquilla

VIDEO: Canción de Shakira y Beéle se estrenará el 4 de marzo

La artista barranquillera confirmó la fecha en que será estrenada la canción.

Efraín

Barranquilla

El 4 de marzo será estrenada la nueva canción de Shakira y Beéle. Así lo dio a conocer la artista barranquillera a través de un mensaje en su cuenta en Instagram, en donde se escuchar parte de la canción.

“Algo tú con Beéle. Qué ganas que ya sea 4 de marzo”, dijo Shakira.

En la noche de este jueves, Beéle compartió algunas imágenes en donde se mostraba a Shakira bailando parte de la canción.

Hay que indicar que Shakira y Beéle estuvieron en Barranquilla el pasado 18 de febrero grabando juntos en el barrio Abajo el videoclip de lo que será su nueva canción.

