Así le fue a David Alonso en su primera prueba clasificatoria del 2026 en Moto2. (Photo by Gold & Goose Photography/Getty Images) / Gold & Goose Photography

El australiano Senna Agius (Kalex) ha conseguido la ‘pole position’ para el Gran Premio de Tailandia de Moto2 en su segunda salida a la pista de Buriram. Entretanto, el colombiano David Alonso tuvo un buen rendimiento y saldrá dentro de las primeras diez posiciones de la carrera del domingo.

Agius paró el cronómetro en 1:34.576, que, por 28 milésimas de segundo, le permitió ser más rápido que el español Izan Guevara (Boscoscuro), con el también español Daniel Holgado (Kalex) en la tercera posición.

Le puede interesar: “Aspiro a que en este primer semestre sea una noticia que podamos compartir”: Char sobre Fórmula 1

Así le fue a David Alonso en su primera prueba clasificatoria del 2026 en Moto2

El español Alonso López (Kalex) fue el primer líder de la clasificación con un tiempo de 1:35.923, pero rápidamente fue superado por una larga lista de pilotos que encabezó el turco Deniz Öncü (Boscoscuro), seguido por el italiano Tony Arbolino (Kalex), el neerlandés Zonta Van der Goorbergh (Kalex) y el colombiano David Alonso (Kalex).

La sesión no había hecho más que comenzar y el ritmo de muchos de los pilotos propició cambios en las primeras posiciones, aunque con la referencia de Öncü siempre al frente, pues, tras su estela, se colocó Alonso, seguido de Arbolino y el japonés Taiyo Furusato (Kalex). Esos eran los cuatro primeros clasificados cuando los pilotos decidieron hacer la primera entrada en talleres.

Alonso López fue el primero de los que mejoró en su segunda salida y ya con neumático trasero nuevo, pues en la primera salió con un neumático usado, para ascender a la cuarta plaza. Ahora bien, en su último intento de vuelta rápida Arón Canet consiguió meterse tercero, lo que le daba el pase a la segunda clasificación junto a Daniel Muñoz, Deniz Öncü y David Alonso, dejando fuera por 29 milésimas de segundo a Alonso López.

Lea también acá: Nairo Quintana: “Se ve que está más cerca el retiro… ya son 36 años”

Precisamente, David Alonso fue la primera referencia de la segunda clasificación con un registro de 1:34.867, una milésima de segundo más rápido que el indonesio Mario Aji (Kalex), aunque fueron superados posteriormente por Iván Ortolá (Kalex), con 1:34.693, primero, y Daniel Holgado (Kalex), 1:34.625, después.

El australiano Senna Agius (Kalex) fue el siguiente protagonista al ascender hasta la primera colocación (1:34.576), con Izan Guevara segundo a 28 milésimas de segundo y relegando a Daniel Holgado a la tercera posición, que será la primera línea de salida.

En la segunda estarán Iván Ortolá, Celestino Vietti y Collin Veijer, mientras que Manuel González, Filip Salac y Mario Aji saldrán en la tercera. David Alonso partirá junto con Ángel Piqueras y Ayumu Sasaki en la cuarta línea de salida.

Entérese de: Harold Tejada se metió al Top 100 del Ranking de la UCI: Así van Egan Bernal y Nairo Quintana