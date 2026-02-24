Harold Tejada se metió al Top 100 del Ranking de la UCI: Así van Egan Bernal y Nairo Quintana

Harold Tejada, cuarto en la pasada edición del Tour UAE. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

Luego de coronarse campeón del Tour de los Emiratos Árabes, el mexicano Isaac del Toro se convirtió en el segundo mejor ciclista del mundo en la actualidad, tras ascender al segundo puesto del Ranking de la UCI.

Del Toro, ciclista del UAE Team, logró 500 puntos por su más reciente participación en suelo asiático y desplazó al tercer lugar del escalafón al danés Jonas Vingegaard. El latinoamericano registra 6.224 puntos; mientras que Vingegaard cuenta con 5.724,12 unidades.

El primer lugar continúa siendo para el esloveno Tadej Pogacar, quien se mantiene al frente del listado con una diferencia indiscutida de casi el doble de los puntos del mexicano. Pogacar suma 11.255 puntos en la primera posición.

¿Cómo van los colombianos?

Egan Bernal, quien volvió a caer algunas posiciones, se mantiene como el mejor colombiano en el Ranking de la UCI. Bernal se ubica en el puesto 41, cediendo dos puestos, con 1.702.5 puntos.

El mayor ascenso en el escalafón de los colombianos fue para Harold Tejada, quien alcanzó 275 unidades tras su cuarta posición en el pasado Tour de los Emiratos Árabes. Tejada se metió al Top 100 de la lista, sumando 1.035 puntos y ubicándose en la casilla 75.

En contraste, Santiago Buitrago perdió 30 posiciones y salió del Top 100, cayendo hasta el puesto 124 del Ranking. Nairo Quintana continúa ascendiendo escalones, ganando 15 posiciones más en esta actualización y ubicándose ahora en el puesto 413 del listado con 203 puntos.