¿A qué hora juega la Selección Colombia Femenina Sub 20? Se juega con Argentina el cupo al Mundial / FCF

¡Llegó el día definitivo para la Selección Colombia Femenina Sub-20! Este sábado 28 de febrero, el cuadro nacional se enfrentará con Argentina en la última jornada del Campeonato Sudamericano y definirá si clasifica o no al Mundial de la categoría.

Es preciso recordar que las dirigidas por Carlos Paniagua vienen de menos a más en este hexagonal final. Perdieron sus dos primeros partidos (Ecuador, Brasil), empataron el siguiente y recién consiguieron su primera victoria en la cuarta jornada (2-0 sobre Venezuela).

Con 4 puntos sumados de 12 posibles, el elenco nacional depende única y exclusivamente de sí mismo para meterse al Campeonato del Mundo que se disputará en Polonia, del 5 al 27 de septiembre. La victoria frente a la Albiceleste lo clasifica de inmediato, mientras que el empate o la derrota lo ponen a depender de resultados ajenos.

Tabla de posiciones Sudamericano Femenino Sub-20

Pos. Selección Puntos Diferencia Partidos 1. Brasil 10 +7 4 2. Ecuador 8 +2 4 3. Colombia 4 0 4 4. Argentina 4 -1 4 5. Paraguay 4 -4 4 6. Venezuela 2 -4 4

***Las primeras cuatro selecciones ubicadas en la tabla de posiciones tendrán su cupo al Mundial Femenino Sub-20 del 2026.

¿A qué hora juega la Selección Colombia Femenina Sub-20?

El partido entre Colombia y Argentina, válido por la quinta jornada del hexagonal final en el Sudamericano Femenino Sub-20, se disputará este sábado 28 de febrero a partir de las 4 de la tarde (hora colombiana).

Es preciso recordar que al ser la fecha decisiva del certamen juvenil, todos los encuentros programadose se disputarán en el mismo horario para garantizar el Fair Play.

¿Qué necesita Colombia para clasificar al Mundial Femenino Sub-20?

Teniendo en cuenta que el primer ítem de desempate parte de los enfrentamientos directos, la Selección Colombia depende de sí para clasificar al Mundial Femenino Sub-20. Repase a continuación todos los escenarios posibles:

En caso de vencer a la Argentina , llegará a siete puntos y obtendrá su tiquete a la Copa del Mundo.

, llegará a siete puntos y obtendrá su tiquete a la Copa del Mundo. En caso de empatar con la Argentina , quedará con cinco puntos y clasificará debido a que terminará con mejor diferencia de gol que la Albiceleste y siempre estará por encima de Venezuela por haberla derrotado previamente en su duelo directo (2-0).

, quedará con cinco puntos y clasificará debido a que terminará con mejor diferencia de gol que la Albiceleste y siempre estará por encima de Venezuela por haberla derrotado previamente en su duelo directo (2-0). En caso de perder con la Argentina, se mantendrá con cuatro puntos y para meterse al Mundial deberá esperar que Venezuela no gane y Paraguay sea derrotada.

