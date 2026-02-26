Sudamericano Femenino Sub-20: cuentas de la Selección Colombia para clasificar al Mundial / FCF

¡Fin de semana de infarto en el Sudamericano Femenino Sub-20! El sábado 28 de febrero se jugarán en simultáneo los tres partidos correspondientes a la quinta y última fecha del hexagonal final, jornada en la que Colombia intentará sellar su tiquete al Mundial de la categoría.

El cuadro nacional respiró en la cuarta fecha, luego de vencer cómodamente a Venezuela por 2-0 y verse beneficiada por la goleada 4-0 que Argentina le propinó a Paraguay. A raíz de lo anterior, la Tricolor pasó a ser tercera de la tabla con 4 puntos y depende de sí misma para clasificar.

Es preciso recordar que Colombia clasificó a las dos últimas Copa del Mundo en la categoría Sub-20 y en ambas llegó hasta los cuartos de final.

Fecha 5 del hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20

Colombia vs. Argentina

Brasil vs. Venezuela

Ecuador vs. Paraguay

***Todos los partidos se jugarán este sábado 28 de febrero en simultáneo, aunque el horario está todavía por confirmar.

Cuentas de Colombia para clasificar al Mundial Femenino Sub-20

Si Colombia derrota a Argentina: Sumará siete puntos y clasificará directamente a la Copa del Mundo que se desarrollará en Polonia.

Si Colombia empata con Argentina: Llegará a cinco unidades y clasificará al Mundial, siempre y cuando Paraguay o Venezuela no ganen sus partidos.

Si Colombia pierde con Argentina: Se quedará con cuatro puntos y podría clasificar en caso de que Paraguay pierda y Venezuela por lo menos empate.

